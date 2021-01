Nghệ An: Nhức nhối vấn đề mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép dịp cận Tết

Trong năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, khởi tố hàng trăm vụ án và các bị can phạm tội về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo; 925 vụ vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thu 5,7 tấn pháo các loại.

Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn dịp cận Tết nguyên đán 2021.

Tàng trữ hàng tạ pháo nổ để “tung” vào dịp Tết Nguyên đán

Cuối tháng 11/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đào Thị Hương (SN 1975, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu), thu giữ 155 kg pháo nổ các loại. Số lượng pháo nổ này được đối tượng tích trữ để chuẩn bị bán trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đơn vị này đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Bùi Thị Quỳnh (SN 1991); Bùi Thị Thanh (SN 1977) và Bùi Ngọc Triển (SN 1950), cùng trú xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu về hành vi buôn bán vận chuyển hàng cấm. Tại nhà riêng của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 104kg pháo nổ. Tổng số pháo đã thu được là 259 kg.

Còn tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện này đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ, 41 đối tượng vi phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép; thu giữ trên 437,8 kg pháo nổ các loại. Cơ quan Công an cũng đã khởi tố 17 vụ, 20 bị can, xử lý vi phạm hành chính 17 vụ, 21 đối tượng với số tiền 109 triệu đồng; phát hiện, xử lý 101 đối tượng sử dụng pháo nổ trái phép.

Điển hình, vào khoảng 18h20’ ngày 21/11/2020, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế, ma túy (Công an huyện Diễn Châu) phối hợp với Công an xã Diễn Kỷ chủ trì đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, trú tại xã Diễn Kỷ) đang vận chuyển trên xe máy 10kg pháo. Tiến hành khám xét tại nhà riêng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ được 120 kg pháo hoa và pháo bi các loại do nước ngoài sản xuất. Tổng trọng lượng pháo thu giữ có trọng lượng 130kg pháo các loại. Đây được xem là vụ buôn bán pháo trái phép với số lượng lớn nhất trong 5 năm qua mà Công an Diễn Châu bắt giữ…

Công an xã Diễn Kỷ và Công an huyện Diễn Châu bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển 130kg pháo trái phép.

Một vụ việc xảy ra gần đây cũng khiến dư luận bất ngờ. Vào hồi 21h ngày 02/12, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) - Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên (khoảng 6 người, đi xe máy và xe đạp điện) đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn tại khu vực xã Hưng Lộc, TP Vinh.

Phát hiện lực lượng CSGT, nhóm thanh, thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, Cảnh sát đã giữ được 2 thanh niên là Trần Trung N. và Nguyễn Tiến D. (SN 2005, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh). Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện 2 bao tải chứa 40 khối trụ có đường kính 7cm, dài 20cm, trọng lượng 28kg, nghi vấn là pháo nổ tự cuốn.

Được biết, N. và D. hiện đang là học sinh THCS trên địa bàn TP Vinh, số pháo trên là do những người bạn của các em tự cuốn. Trên đường đưa pháo đến nơi tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Hai học sinh ở TP Vinh đưa pháo nổ tự cuốn đi tiêu thụ, bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Mới đây nhất, vào khoảng 9h ngày 20/12, tại ngã ba Nam Cấm, thuộc xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc), Công an huyện Nghi Lộc đã chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Trần Đức Cường (SN 1988, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) về hành vi “Buôn bán, vận chuyển hàng cấm” (pháo nổ). Tang vật thu giữ tại chỗ 8 bì xác rắn màu trắng trên một chiếc xe ô tô tải, bên trong các bì xác rắn chứa các loại pháo hoa do nước ngoài sản xuất (loại 36 quả và loại 49 quả), có trọng lượng 198kg. Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Cường khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Diễn Châu vào Nghi Lộc với số tiền 2,5 triệu đồng…

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trong năm 2020, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 115 vụ, 144 bị can phạm tội về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm (pháo); 925 vụ vi phạm pháp luật trong kinh doanh mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 5,7 tấn pháo các loại.

Tăng cường các biện pháp phòng chống, mua bán pháo nổ

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An gửi công văn hỏa tốc tới các đơn vị, lực lượng chức năng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an các huyện, thành, thị triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Huy động tối đa lực lượng xuống cơ sở để nắm tình hình; tổ chức tuần tra, khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đối tượng Trần Đức Cường vận chuyển trái phép gần 2 tạ pháo các loại, bị Công an huyện Nghi Lộc phát hiện và bắt giữ.

Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo trước Tết Nguyên đán để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, Cục QLTT chủ trì, chủ động phối hợp với Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, các trung tâm thương mại và các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về pháo tại khu vực biên giới; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

Các Sở, ban, ngành khác, các đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền làm rõ các quy định để cán bộ và Nhân dân phân biệt rõ giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa cùng các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo. Tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

Cũng theo văn bản này, nếu đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo không được phát hiện, xử lý kịp thời; đặc biệt để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp tại địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Bảo Trâm