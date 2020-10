Nghệ An: Ngư dân đội mưa hối hả kéo tàu, dọn ngư cụ tránh bão

Trước thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, ngư dân ở các vùng biển của Nghệ An đang hối hả cất thuyền bè vào đất liền để phòng tránh trú bão. Nhiều trường cũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Từ sáng sớm 14/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện mưa. Người dân lo sợ bão lớn vào nên từ chiều 13/10 và sáng nay 14/10 đã chủ động cất thuyền bè vào bờ để tránh trú bão.

Theo ghi nhận của PV tại xã Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Thành… (huyện Diễn Châu, Nghệ An), từ sáng 14/10, hàng trăm ngư dân đã đưa các thuyền bè, tài sản lên đường để neo đậu tránh bão.

Tàu thuyền về tránh trú bão ở Lạch Vạn, huyện Diễn Châu.

Đang vội vã thu dọn lưới sau chuyến ra khơi mới trở về, ngư dân Nguyễn Văn Thanh (trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) cho hay: "Nghe tin bão cơn bão số 7 sẽ ảnh hưởng đến Nghệ An nên chúng tôi lo lắng lắm, sáng nay (14/10) mọi người hối hả thu dọn lưới, giằng chéo tàu, thuyền để đảm bảo an toàn”.

Để tránh thiệt hại do bão, hàng trăm ngư dân tại các xã Diễn Kim, Diễn Hải đã mang các bè mảng lên bờ để chằng néo từ sáng hôm qua. Ông Phan Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết, toàn xã có hơn 300 bè mảng của ngư dân đã được đưa lên bờ hôm qua để tránh trú bão, còn các tàu thuyền lớn đều cập cảng Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu).

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, ông Phan Xuân Vinh thông tin thêm: Hôm qua (13/10), huyện đã tổ chức họp trực tuyến giao trách nhiệm cho lãnh đạo các xã. Công tác chuẩn bị đối phó với bão đang được triển khai quyết liệt và phải hoàn thành xong trong sáng nay. Cũng theo lãnh đạo huyện Diễn Châu, toàn bộ 1.460 tàu thuyền, bè mảng đã về bờ tránh trú an toàn; huyện cũng đã lên phương án di dời 314 hộ với 745 nhân khẩu tại các xã ven biển như Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung…

Tại các địa phương khác như Nghi Lộc, Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, công tác phòng chống bão số 7 đang được các địa phương thực hiện khẩn trương trước giờ bão đổ bộ đất liền. Theo các địa phương, phương án phòng chống bão đã được triển khai từ mấy ngày trước, đến sang nay, cơ bản các biện pháp đối phó đã hoàn tất, chính quyền địa phương đang trực tiếp xuống cơ sở nhắc nhở, kiểm tra người dân trước thời điểm bão vào.

Đồn biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) cùng các lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão ở cảng Lạch Vạn.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, có 149 hộ dân vùng nguy cơ đã được huyện lên phương án di dời an toàn. Những vùng ven biển có nguy cơ ngập cũng được thông báo để dân biết. Sáng nay, lãnh đạo huyện đã xuống tận cơ sở đôn đốc, kiểm tra lần cuối về phương án đối phó bão của người dân. Trong sang nay, các biện pháp ứng cứu khi bão đổ bộ đã hoàn tất.

Trước đó, tỉnh Nghệ An cũng cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 15h ngày 13/10; đồng thời yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về neo đậu để đảm bảo an toàn trước 20h ngày 13/10.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đến 9h30’ ngày 14/10/2020, địa phương này có 3.485 phương tiện với 17.473 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Có 22/183 lao động vào tránh trú ở các tỉnh: Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình…

Tỉnh Nghệ An cũng dự kiến kế hoạch di dời tổng số 2.702 hộ với 10.689 nhân khẩu ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan cứu hộ, cứu nạn (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh…) sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học

Tại TP Vinh, nhiều trường mầm non như Trường mầm non Hà Huy Tập, Lê Lợi, Nghi Ân, Lê Mao và các trường mầm non trên địa bàn phường Quang Trung đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Ngoài ra, Trường Tiểu học Hồng Sơn, Trường Tiểu học và THCS Hà Huy Tập cũng thông báo cho học sinh nghỉ học ngày hôm nay (14/10).

Ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Cửa Lò cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã chưa chịu ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 7 nhưng phòng đã ra thông báo để tất cả các trường mầm non trên địa bàn cho học sinh nghỉ học. Riêng bậc tiểu học và THCS, học sinh sẽ học hết buổi sáng và nghỉ buổi chiều.

Trước đó, vào chiều 13/10, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên khi đến trường; chủ động cho phép học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến của bão, mưa lũ tại địa phương.

Người dân chằng néo tàu thuyền cẩn thận.

Một chiếc tàu hối hả trở về tránh bão.

Ngư dân xã Diễn Ngọc khẩn trương thu dọn chài lưới để về nhà tránh bão.

Bè mảng của ngư dân các xã ven biển Diễn Châu đã được đưa lên bờ đê an toàn.

Hàng quán, ki ốt ở khu du lịch biển Diễn Thành đã được người dân đóng cửa, giằng néo cẩn thận. Trong hôm nay, nhiều trường học ở Nghệ An đã cho học sinh nghỉ học.



Việt Hòa