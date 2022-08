Nghệ An: Thanh niên đoàn tụ gia đình sau 10 năm thất lạc ở nước ngoài

Sau 10 năm thất lạc ở nước ngoài, anh V.V.L (SN 2002, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) đã được đoàn tụ với gia đình.

Ngày 05/8/2022, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, qua công tác phối hợp, xác minh, đơn vị vừa giúp đỡ một nam thanh niên đoàn tụ với gia đình sau 10 năm thất lạc sang nước ngoài.

Nam thanh niên đoàn tụ với gia đình sau 10 năm thất lạc.

Trước đó, ngày 03/8/2022 trang facebook của Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đăng nội dung thông báo truy tìm người thân cho 01 trường hợp bị thất lạc qua nước ngoài từ năm 2012 và hiện tại không nhớ địa chỉ quê quán, họ tên người thân.

Từ những thông tin ít ỏi có được, Công an huyện Tương Dương đã chủ động liên hệ, phối hợp Công an huyện Mai Châu xin cung cấp thêm thông tin và tiến hành rà soát xác minh tại địa phương.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người bị thất lạc là anh V.V.L (SN 2002, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đưa anh V.V.L về địa phương an toàn và đoàn tụ với gia đình.

“Cháu L. bị lạc gia đình từ năm 2012, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm ở nhiều nơi khác nhau, qua thời gian dài nhưng không tìm thấy cháu nên gia đình rất buồn và lo lắng. Đến hôm nay, chúng tôi được cơ quan Công an thông báo đã tìm thấy cháu L. và mới lên cơ quan công an để xác nhận và bàn giao cháu L. về đoàn tụ với gia đình. Gia đình thấy cháu khỏe mạnh, và được gặp lại cháu nên rất vui mừng, xúc động”, bà Lộc Thị Lương (bà nội anh L.) chia sẻ.

Bảo Trâm