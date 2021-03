Người phụ nữ xuống xe chửi bới, làm hành động phản cảm ở cổng đền Cuông

Ngày 28/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 40 giây ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành động phản cảm tại khu vực cổng Đền Cuông, thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh người phụ nữ có hành động chửi bới, thiếu khiếm nhã tại cổng Đền Cuông. (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn clip cho thấy, người phụ nữ mặc áo đen từ trên chiếc xe Fotuner bước xuống rồi tỏ ra khá bức xúc, kéo quần khá sâu và buông những lời nói khiếm nhã với một người đàn ông ngay trước cổng Đền Cuông (cạnh quốc lộ 1A hướng ra phía Bắc).

Sau khi đoạn clip được đăng tải, dư luận rất bất bình trước hành động thiếu khiếm nhã của người phụ nữ nói trên tại khu vực tâm linh đền, chùa. Hầu hết các ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, xử lý nghiêm người phụ nữ này theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh của PV, sự việc được ghi lại tại cổng Đền Cuông (thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu) vào khoảng 16h ngày 26/2/2021 (tức Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021).

Trao đổi với PV về sự việc này, sáng 1/3/2021, ông Hoàng Công Trường – Chủ tịch UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu) xác nhận có xảy ra sự việc như trong đoạn clip phản ánh. Ông Trường cho biết thêm, người phụ nữ mặc áo đen trong đoạn clip là bà T.T.P.M (trú ở TP Vinh, Nghệ An).

“Người phụ nữ trên có đi lễ ở đền Cuông và xảy ra mâu thuẫn với một người tên là N.T.H. (làm việc ở trong đền). Khi ra phía ngoài cổng, do bị nhân viên nhắc nhở vì đỗ xe ô tô trước cổng đền khá lâu nên bà M. có xuống xe và có hành động phản cảm như trong đoạn clip. Hiện, Ban công an xã đã mời những người liên quan làm biên bản để xác minh, làm rõ sự việc”, ông Trường nói.

Ông Nguyễn Nhã Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Diễn Châu cho biết đã nắm được sự việc. Hiện phía công an đang xác minh, xử lý.

Đền Cuông là một trong những ngôi đền thờ An Dương Vương Thục Phán, tọa lạc trên núi Mộ Dạ, thuộc xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đền Cuông nằm ở lưng núi Mộ Dạ, sát quốc lộ 1A, phía sau là biển Cửa Hiền. Trên đỉnh núi Mộ Dạ, người dân còn lập một am thờ công chúa Mỵ Châu và mọi người vẫn gọi là am Mỵ Châu.

Đền Cuông được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 21/2/1975. Đền Cuông vừa là một thắng cảnh, vừa là nơi tín ngưỡng linh thiêng của người dân nơi đây. Hàng năm, vào các ngày 14,15,16 tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội Đền Cuông với nhiều hoạt động văn hóa phong phú và đa dạng.

Bảo Trâm