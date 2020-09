Bảo vệ trường tiểu học dâm ô, xâm hại nữ sinh suốt nhiều năm học

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác định Bùi Đức Thuận (67 tuổi, bảo vệ của một trường tiểu học trên địa bàn) đã hiếp dâm học sinh lớp 7 đến 3 lần và dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú tại xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật hình 2015.

Trước đó, vào ngày 12/9/2020, gia đình phát hiện cháu N.T.T.L (SN 2008, học sinh lớp 7, trường THCS Phú Hồng, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) bị xâm hại thông qua đoạn video được chia sẻ, phát tán qua hệ thống mesenger.

Người thân của cháu L. bàng hoàng khi biết sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Đức Thuận (SN 1953, trú tại xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành) để điều tra, làm rõ tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, lúc L. đang học lớp 4-5 tại trường Tiểu học Hồng Thành, ông Thuận đã cho kẹo và tiền (lúc thì cái kẹo, lúc thì 5.000 hoặc 10.000 đồng) để dụ dỗ, thực hiện các hành vi dâm ô. Đến khi cháu L. học lớp 6 thì bị ông Thuận thực hiện quan hệ tình dục.

Quá trình điều tra vụ việc, Công an huyện Yên Thành xác định, đối tượng Bùi Đức Thuận (làm bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu L. Mỗi lần như vậy, đối tượng đều sử dụng điện thoại di động quay lại và lưu vào máy điện thoại di động.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Đức Thuận theo quy định của pháp luật.

