Nghệ An: Huyện miền núi có gần 800 người đi xe máy về quê, một số ca mắc Covid-19

Huyện miền núi có gần 800 người đi xe máy về quê

Những ngày qua, rất nhiều người lao động quê ở Nghệ An đi xe máy trở về từ các tỉnh phía Nam để tránh dịch. Tại tuyến quốc lộ 7A, UBND các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn… đều đã lập các điểm chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào địa phương (đặc biệt từ vùng dịch trở về).

Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người dân khai báo y tế tại điểm chốt cầu Bến Thủy 1 (nối Nghệ An và Hà Tĩnh).

Sáng 2/8, trao đổi với PV, bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Kỳ Sơn cho biết, những ngày qua, người dân trú trên địa bàn ở các tỉnh phía Nam về quê rất đông, đến sáng nay (2/8) đã 766 công dân trở về địa phương bằng các phương tiện cá nhân (chủ yếu xe máy); còn nhiều trường hợp khác đang trên đường về. Trong đó, có 2 công dân đi về được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Các trường hợp F0 sẽ được chuyển về Bệnh viện dã chiến Hưng Nguyên để điều trị. Hiện tại, các cơ sở trên địa bàn huyện như trường học, trạm y tế… đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón công dân về cách ly tập trung theo quy định”, bà Quyên cho biết thêm.

Ở huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin: “Đến 9h sáng nay (2/8), trên địa bàn huyện đã có hơn 400 công dân đi xe máy, ô tô và phương tiện khác từ các tỉnh phía Nam về quê. Huyện đã đón, bố trí cách ly tập trung tất cả các trường hợp này để phòng chống dịch”.

Đến nay, đã có rất nhiều người dân trở về từ các tỉnh phía Nam, trong đó nhiều người chạy bằng xe máy về quê để tránh dịch. Để đảm bảo an toàn, TP Vinh đã thành lập các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại Cầu Bến Thủy 1 và 2. Các công dân từ vùng dịch khi về đến đây sẽ phải khai báo y tế, đồng thời test nhanh với Covid-19. Nếu người nào có kết quả dương tính thì sẽ được đưa đi cách ly ngay lập tức và tiến hành xét nghiệm PCR.

Điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 7A (thuộc địa bàn huyện xã Tam Quang, huyện Tương Dương).

Các công dân khi về đến các chốt trên quốc lộ 7A sẽ được hướng dẫn khai báo y tế, test nhanh Covid-19.

Được biết, số lượng công dân Nghệ An đi bằng các phương tiện cá nhân (xe máy, ô tô) về sẽ được lực lượng công an phối hợp với các địa phương thống kê cụ thể. Còn tại webiste “đăng ký về quê” của Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, đến chiều 1/8, đã có gần 17.000 người đăng ký.

Phát hiện một số ca dương tính sau khi về quê bằng xe máy

Ngày 2/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho hay, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 01/8 đến 7h00 ngày 02/8), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ca mới, trong đó có 2 ca đi từ Bình Dương trở về, 4 ca còn lại đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Minh An (tại huyện Quỳnh Lưu).

2 bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19 từ miền Nam trở về bằng phương tiện xe máy được xác định gồm: N.V.D (nam, SN 1991), trú ở thị tứ Tân Thành, huyện Yên Thành) và V.B.P. (SN 1988), trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.

Ngày 30/7, bệnh nhân D đi bằng xe máy từ Thuận An (Bình Dương) về đến Nghệ An ngày 1/8. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đến chốt kiểm dịch Bến Thủy (TP Vinh) được làm test nhanh Covid-19, cả 2 lần đều cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tại Trạm Y tế Nghi Đức và lấy mẫu RT-PCR gửi CDC Nghệ An, tối 1/8 có kết quả khẳng định dương tính.

Về V.B.P, ngày 29/7, P đi bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương về Nghệ An, đến ngày 1/8 thì về đến chốt kiểm dịch tại Hồng Tiến (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn), được làm test nhanh Covid-19, cả 2 lần đều cho kết quả dương tính.

V.B.P được cách ly tại Trường THCS Dân tộc nội trú Kỳ Sơn và lấy mẫu RT- PCR gửi CDC Nghệ An, sáng 2/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào chiều 1/8, CDC Nghệ An cũng ghi nhận 2 trường hợp trở về từ TP.HCM và Bình Dương bằng các phương tiện cá nhân nhiễm Covid-19. Đó là anh L.B.X (SN 1995, trú xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn) và anh P.M.C (SN 1974, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu).

Rất nhiều người lao động đi xe máy trở về từ phía Nam được hỗ trợ ăn uống, các nhu yếu phẩm cần thiết sau chặng đường dài khá mệt mỏi.

Người phụ nữ đi dép tổ ong phát tiền giúp người chạy xe máy về quê: Ngày lãi 15 triệu tôi tặng hết Mỗi ngày bán cá lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng, chị sẽ đưa đi tặng hết cho bà con. "Tôi từng ngủ ở dưới gầm cầu, cũng từng mơ ước có thật nhiều tiền để về quê nên hiểu cảm giác của những người vội vã trở về..."

Việt Hòa