Nghệ An: Dùng dao bầu đâm chết bạn nhậu

Trong quá trình uống rượu, một người đàn ông ở xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã dùng dao đâm chết bạn nhậu của mình.

Căn nhà ông Ngự, nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngày 19/3, ông Bùi Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông bị đâm tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14h30’ ngày 18/3, ông Hoàng Văn Bính (66 tuổi, trú thôn Hòa Sơn, xã Võ Liệt) đến nhà ông Trần Văn Ngự (49 tuổi, trú thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt) để uống rượu.

Trong quá trình uống rượu tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Ngự đã lấy con dao bầu đâm, chém nhiều nhát khiến ông Bính tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ. Nghi phạm Ngự bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo lãnh đạo UBND xã Võ Liệt, nạn nhân Bính và nghi phạm Ngự có quan hệ họ hàng với nhau. Ông Bính là con rể của chú ruột ông Ngự.

Hiện, nguyên nhân vụ án mang đang được điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm