Nghệ An: Bắt đối tượng cộm cán, thu giữ 1 kg ma túy đá và 4.000 viên ma túy tổng hợp

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1kg ma túy đá và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dũng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đối tượng Nguyễn Xuân Dũng (SN 1984, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Quá trình sinh sống tại địa phương, Dũng có rất nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế và có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Sau một quá trình điều tra, theo dõi, các trinh sát xác định được thông tin Dũng sẽ lên khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) để mua ma túy của các đối tượng người Lào phía bên kia biên giới.

Đến khoảng 16h ngày 13/9 tại đường Cửa khẩu Thanh Thủy, Công an TP Vinh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) và các đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Dũng mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 kg ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy Exciter, 1 điện thoại.

Các tang vật của vụ án. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Được biết, đối tượng Dũng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm