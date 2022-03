Chuyển giao 7 cá thể hổ Đông Dương cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

7 cá thể hổ Đông Dương đã được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát bàn giao cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, bảo tồn.

Sáng 22/3, VQG Pù Mát phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã làm lễ bàn giao và ký kết chuyển giao 07 cá thể hổ Đông Dương cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) chăm sóc, bảo tồn.

7 cá thể Hổ Đông Dương đã được bàn giao cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc, bảo tồn.

Trước đó, ngày 1/8/2021, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã phá án một vụ án vận chuyển động vật hoang dã từ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) ra huyện Diễn Châu (Nghệ An). Tang vật thu giữ là 7 cá thể hổ con còn sống, từ 1 đến 1,5 tháng tuổi.

Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao 7 cá thể hổ cho VQG Pù Mát để chăm sóc. Sau một thời gian, do không có đủ điều kiện để nuôi các cá thể hổ này, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát đã đề xuất xin chuyển 7 cá thể hổ tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn. Hiện tại, các cá thể hổ đều khỏe mạnh, cá thể nhỏ nhất 56kg, cá thể lớn nhất 64kg.

Các cá thể hổ con được nhân viên VQG Pù Mát chăm sóc, nuôi dưỡng.

Anh Đặng Thanh Tuấn, nhân viên chăm sóc của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (VQG Pù Mát) cho biết: “Để chuẩn bị chuyển giao, chúng tôi đã tập cho hổ làm quen với lồng vận chuyển từ cách đây 2 tháng. Lồng dài 1m2, được tính toán phù hợp để có thể đưa vào chuồng nuôi dễ dàng. Hàng ngày, chúng tôi cho thức ăn vào trong góc lồng, tập cho chúng vào ăn để chúng không có cảm giác sợ hãi. Lồng cũng được dùng để kiểm tra sức khỏe, cân nặng định kỳ cho hổ”.

Các cá thể hổ đã được các nhân viên chăm sóc tiến hành dụ vào lồng, sau đó sẽ được vận chuyển bằng xe tải chuyên dụng, mái che lợp lá cọ để chống nắng nóng, 2 bên có lỗ thông khí đảm bảo đủ thông thoáng, tránh gió lùa quá mạnh hoặc không đủ không khí thoáng mát cho hổ. Các lồng được buộc cố định với sàn và thành xe, tránh nghiêng/đổ lồng hoặc lồng bị dịch chuyển ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của các cá thể hổ trong quá trình vận chuyển.

Sau hơn 7 tháng chăm sóc, cá thể hổ nhỏ nhất có cân nặng 56kg, cá thể lớn nhất 64kg.

Để tiếp nhận và chăm sóc 7 cá thể hổ này lâu dài, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã chuẩn bị và hoàn thiện cơ sở chuồng trại để nuôi cách ly, kiểm dịch động vật cũng như xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ hổ, khẩu phần thức ăn cho hổ đảm bảo phù hợp với tập tính sinh thái theo từng giai đoạn sinh trưởng của hổ và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Vườn cũng cử cán bộ kỹ thuật đến VQG Pù Mát tham gia học tập kinh nghiệm nuôi hổ.

Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc VQG Pù Mát chia sẻ: Mặc dù khó khăn về điều kiện chuồng trại nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nhận nuôi các cá thể này nhằm đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho việc chăm sóc các cá thể hổ. Sau một thời gian nuôi dưỡng, các cá thể hổ phát triển tốt, tăng cân nhanh nên điều kiện tại Pù Mát không thể đảm bảo cho việc chăm sóc lâu dài. Chúng tôi đã xin ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An để chuyển giao cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y).

Hổ Đông Dương thuộc danh mục loài cực kỳ nguy cấp. Nạn săn bắt, buôn bán trái phép cùng với việc suy giảm môi trường sống là những nguyên nhân chính đẩy loài hổ này đến bờ vực tuyệt chủng. Lần cuối cùng Việt Nam ghi nhận cá thể hổ Đông Dương ngoài tự nhiên là cách đây hơn 20 năm.

Việt Hòa