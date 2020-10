Bờ kè chống sạt lở sông Lam 'há miệng', đứt gãy sau khi đụng nước

Bờ kè chống sạt lở trên sông Lam thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An lộ rõ nhiều điểm hư hỏng sau những ngày nước sông dâng cao.

Theo phản ánh của người dân địa phương, sau những ngày nước sông Lam dâng cao, bờ kè hạ lưu (thuộc bờ tả sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) xuất hiện tình trạng sụt lún, đứt gãy ngổn ngang.

Đây là một trong những hạng mục thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty Sông Đà 4 đảm nhận thi công, dự kiến hoàn thành vào đưa vào sử dụng vào tháng 9/2021.

Đoạn bờ kè dài hàng chục mét bị sụt lún, đứt gãy.

Theo quan sát của PV, trên bờ kè sông Lam, một số dầm bê tông đã bị sụt lún, đứt gãy, "há miệng" nhiều điểm. Phía dưới dầm, một lượng lớn cát đọng lại, các viên đá lớn bị cuốn vào, nằm lổm ngổm dọc bờ kè,… Đến nay, đơn vị thi công vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An (NAPMU) cho biết: “Hạng mục kè này do Công ty Hòa Hiệp thi công, được đầu tư khoảng 4,9 tỷ đồng. Chúng tôi đã đi kiểm tra. Khi nào hết lũ lụt, thời tiết nắng ráo, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa lại”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An, đơn vị thi công bờ kè) cũng khẳng định sẽ sửa chữa lại hạng mục này.

“Khu vực thi công kè toàn là cát nên khi có mưa, nước chảy làm xói mòn. Hiện, chúng tôi đã cho đổ đá ở khu vực đó để cuối năm triển khai lại”, ông Hạnh lý giải.

Nhiều đoạn bê tông nứt gãy lởm chởm.

Dầm bê tông nứt gãy, lộ những thanh sắt đã hoen rỉ.

