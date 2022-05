Nghệ An: Bị gãy tay, Trưởng công an phường vẫn dũng cảm, khống chế thành công 'con nghiện'

Trong quá trình khống chế đối tượng cai nghiện bắt buộc, một Trưởng công an phường ở Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bị gãy xương quay cánh tay phải, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, ngày 27/5, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Nghi Hòa, (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) phát hiện Võ Tá Sơn (SN 2000, trú tại khối 4, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò) đang có mặt trên địa bàn. Sơn là đối tượng đang bỏ trốn, không chấp hành quyết định xử phạt và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của TAND Thị xã Cửa Lò.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Sỹ Hải. (Ảnh. NTV)

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Sỹ Hải, Trưởng Công an phường Nghi Hòa nhanh chóng có mặt và yêu cầu đối tượng Võ Tá Sơn chấp hành, về trụ sở công an phường để làm việc. Tuy nhiên đối tượng Sơn đã chống đối quyết liệt và sử dụng đèn pin chích điện hung hãn tấn công tổ công tác.

Trong quá trình khống chế Sơn, Trung tá Nguyễn Sỹ Hải đã bị gãy xương quay cánh tay phải, mặc dù bị thương nhưng Trung tá Hải đã cùng đồng đội khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Đối tượng này sau đó được bàn giao cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Nghệ An để thi hành Quyết định của TAND thị xã Cửa Lò theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 30/5, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên viên Trung tá Nguyễn Sỹ Hải; đồng thời ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của Trưởng Công an phường Nghi Hòa trong quá trình tấn công, trấn áp tội phạm.

Bảo Trâm