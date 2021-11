nghệ an: bắt nghi phạm nổ súng kinh hoàng tại quán cà phê sau 2 giờ

Sau 2 tiếng gây án, nghi phạm đã bị công an bắt giữ cùng tang vật là khẩu súng ngắn.

Khoảng 8h30' ngày 20/11, khi đang ngồi uống cà phê cùng bạn tại đường Đinh Công Tráng (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), anh N.Đ.T. (SN 1973) bị một người đàn ông súng bắn gãy xương cánh tay trái.

Đối tượng Thuận cùng khẩu súng tang vật. (Ảnh: CANA)

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu, còn đối tượng gây án lên xe ô tô bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSHS và Công an thành phố Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng nổ súng là Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh).

Đến 10h35' cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ nổ súng là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Được biết, anh T. là giám đốc một công ty xây dựng ở thành phố Vinh.

Công an đang tạm giữ hình sự Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo baogiaothong.vn