Bắt giữ đối tượng mua bán gần 27kg ma túy, cầm súng cố thủ trong ô tô

Đối tượng Phạm Xuân Tài (dấu x) tại cơ quan công an. (Ảnh: NTV)

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (BĐBP Nghệ An) khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương). Tang vật thu giữ là 26,8kg ma túy các loại, 01 khẩu súng quân dụng CZ83 và có 07 viên đạn, trong đó có 01 viên đạn đã lên nòng, 01 xe ô tô.

Ma túy, súng, đạn tang vật của vụ án.

Trước đó, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy số lượng rất lớn từ Lào về TP Vinh tiêu thụ đồng thời trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc. Giữa tháng 6/2021, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, Hải Dương). Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Sau khi tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, Tài đã móc nối với các đối tượng người Lào để tìm mua ma túy sau đó “phân phối” cho các điểm bán lẻ trên địa bàn TP Vinh và trung chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đến khoảng 21h ngày 12/7, Phạm Xuân Tài di chuyển từ TP Vinh lên huyện Thanh Chương theo tuyến đường Quốc lộ 46, mọi biến động của đối tượng được trinh sát theo dõi chặt chẽ. Xác định đối tượng sẽ thực hiện một cuộc giao dịch lớn, các lực lượng đã quyết định phá án.

Khoảng 22h10’ cùng ngày khi đối tượng bất ngờ chuyển bằng ô tô từ địa bàn xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương) hướng theo đường Hồ Chí Minh đi Hà Nội mang theo số lượng lớn ma túy.

Với kế hoạch rất kỹ lượng, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Xuân Tài trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương), thu giữ 18kg ma túy đá, 03kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp (tổng khổi lượng là 26,8kg); cùng 01 khẩu súng CZ83 trong hộp tiếp đạn có 07 viên đạn, trong đó có 01 viên đạn đã lên nòng, 01 ô tô và 02 ĐTDĐ.

Quá trình bắt giữ đối tượng, Tài cố thủ trong xe, trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng CZ83 đã lên đạn, sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, Ban chuyên án đã nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, khống chế kịp thời, tước vũ khí, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia phá án.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm