Nghệ An: Bắt giữ đối tượng giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy

Giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe, Lương Văn Thành (SN 1971, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên đường.

Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt 1 đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lương Văn Thành cùng tang vật. (Ảnh: Anh Bách)

Theo đó, vào lúc 12h30 ngày 15/5, tại thôn 9, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), PC04 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn, Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) kiểm tra xe máy biển kiểm soát 37M1-30732 do Lương Văn Thành (SN 1971, trú tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe có 6.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện, vụ việc đang được phòng PC04 tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, vào ngày 5/5/2022, tại khu vực bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Công an xã Nậm Cắn, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt giữ đối tượng Lỳ Bá Đồng (SN 1984, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 26 viên ma túy tổng hợp, được cất giấu trong túi quần đối tượng. Tiếp tục khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 4.200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Lỳ Bá Đồng là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền án.

Qua đấu tranh, đối tượng Lỳ Bá Đồng khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. Được biết, Đồng là đối tượng nghiện ma túy nặng, từng có 1 tiền án về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

PV