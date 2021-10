Nghệ An: Bắt 4 'siêu trộm', thu giữ tài sản hơn 2,5 tỉ đồng

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, làm rõ số lượng tài sản bị lấy trộm trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Đối tượng Bùi Quang Cường và Nguyễn Thành Đồng. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trong thời gian ở Nghệ An thực hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận xảy ra tội phạm trộm cắp tài sản tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chung cư, nhà dân, các công trình xây dựng... gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận.

Đáng chú ý, tại một cửa hàng trên đường Lê Mao kéo dài (thuộc phường Vinh Tân, TP. Vinh), các đối tượng đã đột nhập lấy tất cả đồ đạc, trang thiết bị, hệ thống đèn điện, camera, bát đĩa nhà hàng, ước tính tài sản thiệt hại ban đầu khoảng 350 triệu đồng.

Căn nhà hoang, nơi các đối tượng cất giấu đồ trộm cắp. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 27/9/2021, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Vinh đã đồng loạt thực hiện bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gồm: Bùi Quang Cường (SN 1968), Bùi Xuân Đông (SN 1976), Lê Quốc Hùng (SN 1991), cùng trú tại TP Vinh) và Nguyễn Thành Đồng (SN 1972, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Thu hồi nhiều loại tài sản khác nhau, từ thiết bị điện tử đến các vật dụng sinh hoạt gia đình, hàng quán, với tổng giá trị hơn 2,5 tỉ đồng.

Các đối tượng Lê Quốc Hùng và Bùi Xuân Đông. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Với thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lợi dụng thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các hàng quán kinh doanh, công trình xây dựng đóng cửa nên đột nhập vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, lấy trộm nhiều tài sản.

Một số tài sản các đối tượng trộm cắp. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau khi lấy trộm, các đối tượng cất giấu trong một ngôi nhà bỏ hoang rộng khoảng 30m2. Quá trình điều tra, làm rõ các đối tượng đã thực hiện 03 vụ trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, chuyên án đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm