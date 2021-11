Bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 3kg ma túy đá và 24.000 viên ma túy tổng hợp

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An với số lượng lớn, bắt 4 đối tượng liên quan.

Ngày 08/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương triệt xoá thành công 02 đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An.

Lực lượng Công an kiểm đếm tang vật. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 04/11/2021, Phòng PC04 Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Tống Trần Anh (SN 1994, trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực cầu Yên Xuân (thuộc huyện Nam Đàn).

Đấu tranh mở rộng, phòng PC04 tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 02kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp, 01 xe mô tô, 02 điện thoại di động.

Tiếp đến, vào lúc 13h ngày 4/11, phòng PC04 bắt giữ đối tượng Dương Văn Tường (SN 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 600gam ma túy đá, 01 xe ô tô, 02 điện thoại di động.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đơn vị chức năng tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1972, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 500gam ketamin, 38 viên thuốc lắc và các tang vật liên quan.

Khi bị vây bắt, Tuấn đã cố thủ trong nhà nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đột kích và khống chế đối tượng.

Cơ quan công an xác định Tuấn chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn và Dương Văn Tường tại cơ quan điều tra.

Đến ngày 08/11, đã có 4 đối tượng bị bắt giữ trong 02 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nói trên. Số ma tuý thu được là hơn 3,1kg ma túy đá và 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh, mở rộng.

Bảo Trâm