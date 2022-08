Vào nhà dân trộm 2 bao ngô lúc giữa trưa

Chỉ sau 30 phút gây án, đối tượng N.M.C (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) đã bị Công an xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bắt giữ.

Đối tượng N.M.C bị bắt giữ sau 30 phút gây án. (Ảnh: Công an xã Quang Diệm)

Theo đó, vào khoảng 10 giờ trưa 18/8, sau khi phát hiện bị mất 2 bao ngô hạt có trọng lượng khoảng 60kg, anh L.T.A (trú thôn Bảo Trung, xã Quang Diệm) đã trình báo với chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Diệm đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành triển khai xác minh truy vết. Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h30 cùng ngày, Công an xã Quang Diệm đã phối hợp với Công an xã Sơn Giang làm rõ N.M.C (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) là đối tượng thực hiện việc trộm cắp nói trên.

Hiện, Công an xã Quang Diệm đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã An Hoà Thịnh (huyện Hương Sơn) cũng đăng tải 1 video dài 1 phút 50 giây ghi lại cảnh 2 thanh niên khuân 2 bao ngô lên xe máy rồi rời khỏi ngôi nhà vào lúc 8h49 ngày 11/8/2022, như chính họ là thành viên của gia đình này. Tuy nhiên, các đối tượng không biết rằng đang bị camera của gia đình ghi lại.

Cùng với đoạn clip là lời cảnh báo: “Thời gian gần đây tại các xã: Sơn Ninh, Sơn Châu, Quang Diệm, Sơn Trung xảy ra các vụ trộm cắp tài sản (chim, nông sản) tại các hộ gia đình. Công an xã đề nghị bà con nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không tạo sơ hở để các đối tượng lợi dụng, kịp thời báo tin cho lực lượng Công an khi xảy ra sự việc”.

Theo hình ảnh trong clip, ban đầu 2 thanh niên cùng khuân 1 bao tải màu vàng đặt lên yên xe máy, tuy nhiên bao tải bị rơi xuống nên 1 người ngồi xuống buộc lại miệng bao, còn người kia bê tiếp 1 bao tải màu trắng đặt lên xe.

Hình ảnh được camera của một nhà dân thuộc xã Sơn Trung ghi lại.

Khi cả 2 bao tải được đặt lên xe để chuẩn bị di chuyển thì lại bị rơi xuống tiếp, ngô trong bao tải màu trắng đổ ra sân. Không kịp buộc miệng bao, cả 2 bao tải ngay sau đó được cho lên xe rồi 1 người điều khiển, 1 người đi bộ rời khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin của PV, video này được ghi lại tại nhà một người dân thuộc xã Sơn Trung (huyện Hương Sơn). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn