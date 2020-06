Nắng nóng, khô hanh, Hà Tĩnh lại cháy rừng

Sáng 27/6, ông Phạm Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết một vụ cháy rừng vừa xảy ra tối hôm qua tại xã Thượng Lộc, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra xác định diện tích ảnh hưởng và thiệt hại.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 26/6, một đám cháy lớn xuất hiện tại khu vực rừng thuộc xóm Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng vất vả khống chế đám cháy suốt 2 giờ đồng hồ.

Hạt Kiểm lâm Can Lộc, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự đã khẩn trương cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành dập lửa. Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

“Đây là rừng được giao cho các hộ dân, chủ yếu là keo tràm và có lẫn một ít thông. Sáng nay chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để xác định diện tích bị ảnh hưởng và đánh giá mức độ thiệt hại”, ông Sơn nói.

Trước đó, cũng vào thời điểm cuối tháng 6/2019, do nắng nóng kéo dài, 40ha rừng thông tại xã Xuân An và Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) bị lửa thiêu rụi. Sau đó, hiện tượng cháy rừng liên tục xuất hiện trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên...

Trần Hoàn