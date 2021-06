Nông dân Hà Nội tưới rau từ 4h sáng để tránh nắng nóng gay gắt

This video Nông dân Hà Nội tưới rau từ rạng sáng tránh nắng nóng gay gắt

Ngay từ sáng sớm, những thửa ruộng rau màu ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên (Hoài Đức, Hà Nội) đã được tưới no nước. Tờ mờ sáng, nhiều bà con trồng rau ở đây đã bắt đầu ra đồng để chăm sóc cây. Do nhiều ngày nay, trời Hà Nội nắng nóng gay gắt lên đến hơn 40 độ C nên những hộ trồng rau ở đây phải ra đồng sớm để có làm việc trong thời mát mẻ dễ chịu, giữ sức khỏe.

"Ngày chúng tôi phải tưới rau 2 lần, sáng từ 4h đến 7h, tối từ 19h đến 21h. Bây giờ lượng nước tưới mỗi lần phải gấp đôi mọi ngày. Trời nắng, nước bốc hơi nhanh. Tưới từ 21h tối qua mà đến sáng nay đã khô bạc cả đất. Nắng như thế này rau không lên được đâu, nắng nóng như thế này rau không phát triển được", bà Nguyễn Thị Hợp, một nông dân trồng rau ở thôn Tiền Lệ cho biết.

"Ngoài việc tưới đẫm nước thì mình cũng có thể dùng rơm phủ lên hoặc lắp đặt nhà lưới chống nắng là tốt hơn. Nhà lưới thì đắt, chi phí một lần bỏ ra có thể lên đến mấy chục triệu đồng nên chúng tôi không có tiền lắp. Nước bây giờ phải tưới nhiều hơn thì rau mới lớn được. Nhiều cây rau cũng chết nắng, bởi vì nắng to quá mà", anh Nguyễn Văn Đức, người dân thôn Tiền Lệ chia sẻ.

Thời tiết nắng nóng khiến việc tiêu thụ rau, hoa màu trở nên thuận lợi nhưng do dịch Covid-19 nên sức mua giảm mạnh so với mọi năm. Nhiều diện tích rau màu bị khô héo do nắng gắt trong những ngày qua ở miền Bắc.

Theo dantri.com.vn