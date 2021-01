Khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines, bắt giam 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nam tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines đã bị Công an TP.HCM khởi tố để điều tra tội 'Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người' theo điều 240 Bộ luật hình sự

Khởi tố nam tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19

Ngày 11/1, nguồn tin của báo CAND cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (CATP) đã khởi tố bị can D.T.H. (28 tuổi, bệnh nhân 1342, nam tiếp viên hãng Hàng không Vietnam Airlines) để điều tra tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/11/2020, bệnh nhân 1342 đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định. Tuy nhiên, bệnh nhân 1342 không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines.

Sau đó bệnh nhân 1342 tiếp tục không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà khiến làm lây lan dịch bệnh cho người khác.

Tất cả các mẫu xét nghiệm liên quan tới chuỗi 4 ca mắc COVID-19 trong vụ nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đều có kết quả âm tính. (Hình minh hoạ).

Công an TP Hồ Chí Minh xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người. Do đó, ngày 3/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án "lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo điều 240 Bộ luật hình sự.

Bắt giam 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 11/1, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Hiền (1991) và Đinh Công Quân (1989, cùng trú xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Tài xế Đinh Xuân Hiền nhận lệnh bắt tạm giam.

Cơ quan ANĐT đọc lệnh bắt giam tài xế Đinh Công Quân.

Trước đó, vào lúc 0h50 ngày 27/12/2020, qua công tác thanh tra kiểm soát của tổ công tác Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ màu trắng do Đinh Xuân Hiền điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện trên xe chở thêm 5 người, trong đó có một tài xế khác đi cùng là Đinh Công Quân và 4 người Trung Quốc. Tất cả những người này đều không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp.

4 đối tượng người Trung Quốc khai nhận: Do muốn sang Campuchia để làm việc nên đã thông qua đường dây có liên quan đến đối tượng tên “LAO CUI” để tổ chức cho nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Toàn bộ chi phí đều do đối tượng bên Campuchia lo liệu.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã củng cố hồ sơ và chuyển giao 4 đối tượng người Trung Quốc cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP xử lý theo thẩm quyền.

Theo Báo Công an nhân dân