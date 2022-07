Bắt gọn nam thanh niên mang gần 60 gói ma túy vào khu đô thị bán

Bun đang mang 59 gói ma túy vào khu đô thị Hà Đô, Hoài Đức, Hà Nội với mục đích mua bán thì bị các chiến sĩ Công an xã An Thượng phát hiện, bắt gọn.

Chiều 29/7, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Bun (SN 1989; HKTT, Phỏng Lái, Thuận Châu, Sơn La) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bun bị công an bắt.

Cũng trong chiều nay, một lãnh đạo Công an xã An Thượng cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an xã đã phát hiện Bun đang có hành vi nghi mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng con mắt tinh anh của mình, các chiến sĩ Công an xã An Thượng đã tổ chức lực lượng bắt giữ thành công đối tượng, bàn giao cho cơ quan Công an huyện Hoài Đức điều tra theo thẩm quyền”.

Theo vị lãnh đạo Công an xã An Thượng, trước đó vào khoảng 12h ngày 12/7, Tổ công tác của Công an xã An Thượng làm nhiệm vụ tuần tra tại khu đô thị Hà Đô đã phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Bun có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ là 59 gói giấy bạc có chứa 5,544 gam Heroin.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Sông Yên