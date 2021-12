Nam thanh niên “đột nhập” nhà dân trộm xe máy kéo thêm 2 người vào vòng lao lý

Chiều 23/12, Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trước đó vào ngày 20/12, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo của anh Hà Văn Khánh (SN 1993, ở thôn Hấn, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng) do Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang chuyển về việc, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/11, anh Khánh bị mất 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda mang BKS 12H1-104.28 để tại sân nhà ông Hà Minh Phú (SN 1968, ở thôn Hấn, xã Hương Gián).

Đối tượng Hưng là người trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Tăng Đức Hưng (SN 1992, ở thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang).

Đến ngày 20/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng đã tiến hành vận động Tăng Đức Hưng ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thắng tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra vụ trộm cắp tài sản trên, đến ngày 22/12, Công an huyện Yên Dũng đã tiếp tục vận động đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, ở thôn Cầu Đen, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang) và Nguyễn Thanh Sang (SN 1991, ở thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế) ra đầu thú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Sang.

Hiện, Công an huyện đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Tăng Đức Hưng, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thanh Sang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tân Trường