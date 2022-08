Nam sinh sát hại thầy hiệu trưởng ở Quảng Nam: Vết trượt dài từ con ngoan trò giỏi đến 'vũng lầy' cá độ

icon

Bị đánh, cháu Đ. ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà và khóc to. Nghe cháu khóc to Giang dỗ nhưng cháu bé càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà.