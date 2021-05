Nam Định: Khởi tố chủ tịch xã ngăn cản công an làm căn cước công dân gắn chip cho dân

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Giao Yến, huyện Giao Thủy về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, vào tối ngày 30/4/2021, Tổ công tác cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động của Công an huyện Giao Thủy.

Đến khoảng 23h’ cùng ngày, ông Trần Mạnh Cường, là Chủ tịch UBND xã Giao Yến (có biểu hiện say rượu) đến khu vực cấp CCCD tuyên bố không cho Tổ công tác cấp CCCD nữa, rồi có hành vi tự ý ngắt cầu dao làm mất điện toàn bộ khu vực nhà văn hóa, khiến hoạt động cấp CCCD phải dừng lại, gây bức xúc cho nhiều người dân đã đăng ký, cấp số thứ tự và chờ đến lượt làm thủ tục cấp CCCD.

Nguyên nhân do trước đó ông Cường có đề nghị Tổ công tác ưu tiên làm thủ tục cấp CCCD trước cho một số người trong đội bóng đá của xã Giao Yến nhưng không được.

Đến khi lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Giao Thủy xuống xã làm việc, chỉ đạo thì mới đóng điện trở lại để Tổ công tác tiếp tục cấp CCCD cho nhân dân.

Xác định hành vi trên đủ dấu hiệu cấu thành tội danh “chống người thi hành công vụ” quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự, Công an huyện Giao Thủy đã chuyển giao hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nam Định hoàn tất thủ tục khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Cường. Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Giao Thuỷ đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác Đảng với ông Cường. Trong khi đó, HĐND xã Giao Yến đã bãi miễn chức danh Chủ tịch UBND xã Giao Yến đối với ông Cường./.

