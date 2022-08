Mâu thuẫn việc mượn điếu cày, nam thanh niên ở Hoà Bình bị đánh thiệt mạng

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong việc mượn điếu cày, B.V.H.cầm điếu cày đánh trúng anh T.Đ.T. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 15/8, trả lời PV VTC News, ông Quách Công Mười - Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến một nam thanh niên tử vong.

Hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 14/8 tại thôn Chợ Đập, xã An Bình. Nạn nhân là T.Đ.T. (SN 1998, trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình). Nghi phạm được xác định là B.V.H. (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình).

Theo lãnh đạo xã An Bình, nhóm của anh B.V.H. (nghi phạm) đang ngồi uống nước tại một quán nước ở thôn Chợ Đập, thì anh T.Đ.T. (nạn nhân) và các bạn cũng đến đây. Nhóm của anh T.Đ.T. sang mượn nhóm B.V.H. điếu cày hút thuốc. Tuy nhiên, nhóm H. không cho mượn và hai bên xảy ra xô xát.

"Nạn nhân và nghi phạm là anh em làng trên xóm dưới thuộc xã An Bình. Sau khi hỏi mượn điếu cày không được, hai bên xảy ra xô xát, anh B.V.H. đã dùng điếu đập vào người anh T.Đ.T. khiến T. bất tỉnh. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Vụ việc đang được Công an huyện Lạc Thuỷ điều tra", ông Quách Công Mười nói.

Theo vtc.vn