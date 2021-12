Nghi phạm chém nhiều người, đốt xác cô gái 17 tuổi để phi tang đối diện mức án nào?

Ngày 9/12, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được nghi phạm Trần Thanh Hải (33 tuổi, trú xã Kim Long) và tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Thị Kim O. (17 tuổi, trú xã Bàu Chinh, cùng huyện Châu Đức) trong tình trạng bị cháy đen.

Trao đổi với phóng viên Infonet về vụ việc gây chấn động dư luận này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Trong vài năm trở lại đây, không ít những vụ án kinh hoàng, rùng rợn như giết người rồi phi tang đã xảy ra khiến dư luận rùng mình, lo lắng, bất an.

Theo quy định của pháp luật hình sự, giết người là hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, được thể hiện qua hành vi dùng mọi thủ đoạn nhằm làm cho người khác chấm dứt sự sống. Hành vi này được thể hiện bằng hành động hoặc có thể giới hạn dưới dạng không hành động.

Những hành vi không có khả năng tước đoạt tính mạng của người khác thì không thể là hành vi khách quan của tội giết người. Hành vi nhằm tước đoạt tính mạng người khác thông thường gây hậu quả trực tiếp làm nạn nhân chấm dứt sự sống.

Tuy nhiên, chỉ cần hành vi mà người phạm tội đã thực hiện có mục đích là chấm dứt sự sống của nạn nhân thì được coi như đã cấu thành tội phạm giết người dù hậu quả chết người có xảy ra hay không. Trong tình huống này, Trần Thanh Hải đã thực hiện hành vi giết 3 người bằng việc đâm dao vào họ, tuy nhiên có 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu, chỉ có nạn nhân bị giết là mất tích ngay sau đó.

Hải đã có ý định thực hiện hành vi giết 3 người, trừ cháu bé đi cùng. Với hành vi trên, Hải có thể bị xử phạt tù 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tùy vào mức độ phạm tội.

Điều 123 Bộ luật Hình sự quy định, người nào giết người thì bị phạt tù từ 7-15 năm, giết từ hai người trở lên thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, Hải đang chờ quyết định chấp hành án phạt 9 tháng tù về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đây có thể coi là 1 tình tiết tăng nặng tội, Hải có thể sẽ phải chịu mức phạt tù cao hơn so với mức phạt tù của hành vi giết người gây ra”.

Qua phân tích vụ việc này, luật sư Hoàng Tùng chia sẻ thêm: ''Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội đã và đang trở thành một vấn đề nan giải và là nỗi lo của toàn xã hội. Những người xa lạ, không thân quen; rồi cả những người thân thích, ruột thịt trong gia đình, họ hàng chém giết lẫn nhau; tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi dã man, tàn bạo như chồng chém chết vợ, con giết bố mẹ... mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, trong cuộc sống, do tranh chấp đất đai hoặc do những mâu thuẫn nhỏ nhặt khác.

Cơ quan Công an cần thường xuyên tiến hành công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự có nguy cơ cao xảy ra các vụ án giết người, cố ý gây rối trật tự công cộng … để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi côn đồ, càn quấy gây rối, ngăn chặn các vụ việc xô xát, mâu thuẫn bột phát dễ dẫn đến giết người, đâm chém, gây thiệt hại về người và tài sản''.

Tối 7/12, chị Đ.T.K.O. (17 tuổi), bà D.T.H.M. (41 tuổi, cùng trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) và một nam thanh niên đi xe máy đến thôn Quảng Long, xã Kim Long, gặp Trần Thanh Hải. Tại đây, do mâu thuẫn, Hải dùng dao đâm trọng thương bà M. và chị O. Bà M. chạy thoát và được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Khi công an đến hiện trường thì phát hiện xe máy của nạn nhân bị đốt. Chị O. mất tích cùng với nghi phạm.

