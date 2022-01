Mua xe gian về sơn màu khác, thay biển số vẫn không qua mắt được công an

Sau khi trộm được chiếc xe Honda Vario, các đối tượng sơn lại màu xe và thay biển số giả vào sử dụng, nhưng vẫn không qua mặt được các trinh sát đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm.

Ngày 3/1, Công an Q.Bình Tân, TPHCM cho biết vừa bắt giữ đối tượng Trần Tấn Thắng (tự “Há Cảo”, SN 1994, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, hai đối tượng Đỗ Văn Hòa (SN 1990) và Hồ Thị Kim Tho (SN 1999, cùng ngụ huyện Bình Chánh) cũng bị công an bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Trước đó, vào trưa 29/12/2021, anh Trịnh Xuân Thiện (SN 1991, quê Nam Định) dừng xe máy Honda Vario trước nhà số 156 đường Liên Khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) để vào xưởng làm, một lát sau anh quay ra thì chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và khoanh vùng được các nghi can gây án. Đến tối 30/12, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Tân tuần tra, bắt giữ được Hòa và Tho cùng chiếc xe tang vật.

Không lâu sau đó, công an cũng bắt giữ đối tượng Thắng. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đi trộm xe máy.

Chiếc xe máy tang vật được sơn lại màu xe và lắp biển số giả hòng qua mắt công an.

Sau khi trộm được xe, hắn đem bán cho Hòa và Tho lấy 15 triệu đồng. Hòa và Tho biết rõ nguồn gốc chiếc xe nhưng cặp đôi này vẫn đồng ý mua vì hám rẻ.

Sau đó, để tránh bị phát hiện, chúng đã thay biển số giả và sơn lại xe từ màu trắng hồng thành trắng đen. Tuy nhiên, hành vi này không qua mắt được các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Tân.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

