Mưa trắng trời, Quảng Ngãi nhiều nơi ngập sâu, một người bị nước cuốn mất tích

Ngày 23/10, ông Đinh Xuân Sâm, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm ông Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Phước Giang.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, ông Tuấn ra phía sau nhà và bị trượt chân ngã xuống sông Phước Giang bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng huyện Nghĩa Hành đến hiện trường, triển khai lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, do mực nước trên sông Phước Giang đang lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện chính quyền huyện Nghĩa Hành đang nhờ xin sự hỗ trợ của tỉnh.

"Hiện xã Hành Dũng đang bị nước lũ chia cắt. Địa phương đang cắt cử lực lượng ứng trực hỗ trợ bà con ở vùng trũng sâu di chuyển đến nơi an toàn. Ngoài ra, dọc hạ lưu sông Vệ nước lũ lên nhanh, huyện cũng yêu cầu các xã chủ động giúp dân di tản người và tài sản đến khu vực an toàn, tránh những trường hợp xấu xảy ra", ông Sâm nói.

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

Sáng 23/10, do mưa lớn kéo dài từ đêm qua khiến nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nặng. Tại khu vực TP Quảng Ngãi nhiều tuyến đường ngập sâu từ 30-50cm. Có nơi ngập hơn nửa mét khiến hàng trăm phương tiện chết máy, nước tràn vào nhà dân khắp nơi. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa phương như Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ…

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Ngãi có nhiều nơi ngập sâu khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển. Tại khu vực qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, nhiều đoạn bị ngập sâu khiến tình trạng kẹt xe kéo dài từ thôn Thế Lợi (xã Tịnh Phong) vào Khu Công nghiệp Tịnh Phong. Hiện cảnh sát giao thông phải túc trực để điều tiết giao thông và cảnh báo khu vực nước sâu.

Việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều nơi tại TP Quảng Ngãi.

Tại quốc lộ 24B đoạn qua xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh cũng bị ngập sâu, chia cắt khu vực phía tây huyện Sơn Tịnh. Sáng 23/10, nhiều công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi cũng phải quay đầu khi các tuyến đường ở khu công nghiệp này ngập sâu. Nhiều công nhân đã phải về nhà theo yêu cầu của công ty để đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Quang Trung ngập kéo dài, các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.

Nhiều nơi ở huyện Sơn Tịnh cũng bị ngập.



Do mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ trên các sông như Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu, sông Vệ lên rất nhanh. Trong 6 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi dự báo tiếp tục lên và đạt đỉnh. Khả năng trong chiều ngày nay sẽ lên trên báo động khoảng 0,5m.

Tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cũng bị ngập sâu trong nước.

Lực lượng chức năng giăng dây, túc trực cấm người dân lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra công điện khẩn, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, đôn đốc ứng phó tình huống mưa, lũ. Huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, sơ tán đến nơi an toàn.

Đặc biệt lưu ý các khu dân cư vùng trũng, thấp thuộc các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang, sông Thoa, sông Trà Câu tại các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ và các khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua tại các huyện miền núi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua (9 giờ ngày 22/10 đến 9 giờ ngày 23/10) khu vực tỉnh đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, riêng Trà Bồng 325mm, Châu Ổ 361mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp trường gió đông hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 25/10 khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to phổ biến 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 300mm.

Theo tienphong.vn