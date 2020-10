Mưa lũ kéo dài, Thừa Thiên – Huế thiệt hại khoảng 1.126 tỷ đồng

Nước dâng lên QL49B đoạn qua xã Hương Phong (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chiều ngày 14/10.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 6/10 đến 17/10 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xuất hiện mưa to đến rất to (lượng mưa trung bình khoảng 2.182 mm) khiến nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều vùng bị chia cắt, làm 27 người chết (12 người chết do mưa lũ, 2 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong đoàn công tác tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67) và đang mất tích 15 người tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Mưa lũ khiến hàng chục ngôi nhà sập, hư hỏng, gần 85.000 nhà dân ngập trong nước và nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng… với tổng thiệt hại do mưa lũ đến nay khoảng 1.126 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế sơ tán dân.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trong những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, lực lượng, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn cho người dân, tìm kiếm người bị mất tích, khắc phục khẩn cấp các thiệt hại.

Trước thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã cấp cho tỉnh Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn gạo cứu trợ ban đầu, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận từ các nguồn hỗ trợ hơn 25 tỷ đồng và đã có hàng chục ngàn suất quà về với người dân vùng lũ.

Người dân thôn Vân Quật Đông (xã Hương Phong) nhận nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân.

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các sở ngành, địa phương về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả lũ lụt vào sáng nay (19/10), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh: Những ngày tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Thừa Thiên - Huế ở mức cao và yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi cập nhật diễn biến mới của thời tiết, triển khai hàng loạt các giải pháp nhiệm vụ để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị các địa phương lưu ý vận dụng linh hoạt phương án “4 tại chỗ” trong phòng chống, khắc phục bão lụt; tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống, không có chỗ ở.

Hà Oai