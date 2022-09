Thiệt hại hơn 50 tỷ đồng vì mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

icon

Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra.