Công an, dân phòng “giải cứu” nhiều phương tiện ngập sâu sau trận mưa kéo dài ở TP.HCM

Sau trận mưa lớn tối 14/9, nhiều con đường nhỏ, hẹp ngập nặng, nước tràn vào nhà dân ở quận 12, TP.HCM. Lực lượng công an, dân phòng cùng vào tận nơi hỗ trợ người dân chống ngập, di dời tài sản.

Sau trận mưa lớn tối 14-9, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 (TP HCM) ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, di chuyển khó khăn. Nguy hiểm hơn, nước tràn vào trạm điện 100 kv trên đường Cây Trâm, quận Gò Vấp.

Đường Cây Trâm toàn là nước.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến “giải cứu” trạm điện và một số khu vực ngập sâu. Hiện mực nước trong trạm không còn ngập sâu, không gây nguy hiểm đến trạm điện. Cảnh sát PCCC Công an quận Gò Vấp vẫn tiếp tục triển khai hút nước ra từ trạm ra ngoài.

Đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp, TP.HCM) ngập trong biển nước.

Ở quận 12 sau trận mưa lớn, nhiều con đường nhỏ, hẹp ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Lực lượng công an, dân phòng cùng vào tận nơi hỗ trợ người dân chống ngập, di dời tài sản.

Lực lượng công an, dân phòng cùng vào tận nơi hỗ trợ người dân chống ngập, di dời tài sản. Công an phường An Phú Đông, quận 12 hỗ trợ các hộ dân chống ngập.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Gò Vấp “giải cứu” trạm điện 100 kv.

Lực lượng CSGT cùng người dân tham gia giải cứu các phương tiện bị chết máy ở quận 12.

Theo nld.com.vn