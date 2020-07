Mưa lớn ở Lai Châu, 1 người mất tích, 1 người bị thương

Mưa lớn liên tiếp những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây sạt lở đất ở nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã, tỉnh lộ và quốc lộ. Đất đá vùi lấp làm 1 người bị thương và 1 người trượt chân rơi xuống sông mất tích.

Người đi đường và người dân địa phương đã tập trung đào bới và cứu được nạn nhân trong vụ sạt lở đất sáng 3/7 tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường.



Khoảng 6h30 sáng 3/7, tại km 12, tỉnh lộ 130 từ San Thàng đi Thèn Sin và Mường So, thuộc địa phận xã Thèn Sin, huyện Tam Đường xảy ra vụ sạt lở ta luy dương, vùi lấp 1 người đang lưu thông bằng xe máy trên đường.

Nạn nhân là bà Lò Thị Châu, sinh năm 1966, ở bản Lở Thàng, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường.

Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã hô hào đào bới và cứu được nạn nhân ra khỏi đống đất đá và đưa vào cơ sở y tế cấp cứu. Đến nay, tình hình sức khỏe của nạn nhân đã cơ bản ổn định và điểm sạt lở cũng đã được đơn vị thi công tập trung khắc phục và thông xe.

Cũng trong sáng 3/7, trên địa bàn huyện biên giới Phong Thổ có mưa to, đường trơn trượt khiến một người dân trên đường đi tìm trâu bị trượt chân rơi xuống sông Pa Nậm Cúm mất tích. Nạn nhân là Sùng A Dơ, sinh năm 1987, cư trú ở bản Sang Sàng, xã Mù Sang.

Sạt lở gây ách tắc giao thông tạm thời ở nhiều nơi.



Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Mù Sang phối hợp với Đồn biên phòng Dào San và người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do có mưa to nên nước sông chảy siết; bên cạnh đó, Pa Nậm Cúm là dòng sông biên giới, nên hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp với lực lượng quản lý biên giới nước bạn tổ chức tìm kiếm.

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Lai Châu cho biết, đêm 2/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to trên diện rộng, lượng mưa bình quân gần 80mm. Dự báo trong đêm 3/7 và ngày 4/7, khu vực tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Vì vậy, người dân không nên đi lại qua khu vực sạt lở; không đánh bắt cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi trên địa bàn có mưa lớn.

Sơn La kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Từ đêm 2/7, tại nhiều nơi ở tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa đo được từ sau 19h ngày 2/7 đến 7h sáng 3/7 phổ biến từ 10-35mm, như tại xã Mường Chiên là 51mm; huyện Bắc Yên 61mm. Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 3/7, tại Sơn La tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Trước cảnh báo về mưa lớn, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi các ngành thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân về diễn biến, ảnh hưởng của mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh gây ra để chủ động phòng tránh. Các địa phương triển khai kiểm tra những địa bàn xung yếu, kiên quyết di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt ở những điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…

