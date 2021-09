Người dân lội nước bì bõm sau mưa lớn ở Hải Phòng

"Lễ khai giảng năm nay rất đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Ở Hải Phòng, em và các bạn may mắn khi vẫn được dự lễ khai giảng tập trung. Nhưng thời tiết mưa lớn khiến chúng em phải dắt bộ qua điểm ngập để về nhà", Lê Diệu Huyền (lớp 10 trường THPT Ngô Quyền) cho biết.

Do có nhiều điểm ngập sâu, đường Võ Thị Sáu vắng người và phương tiện qua lại. Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, tốc độ xây dựng của thành phố này vài năm trở lại đây ngày càng mở rộng. Nhiều khu vực có ao hồ bị lấp nên không còn điểm để thoát nước. Trong các ngõ nhỏ, hệ thống thoát nước không được đấu nối với hệ thống chung dẫn đến việc nước rút chậm. TP sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước có phương án để cải tạo, nâng cấp thêm các hồ điều hòa và thông cống thoát nước.

Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, vùng núi đề phòng sạt lở đất; đô thị thấp trũng dễ bị ngập úng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa to.