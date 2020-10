Mưa lớn kèm lốc xoáy, gần 40 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái

icon

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị bàn giao đối tượng Xu Jing Dong cho Công an Trung Quốc.