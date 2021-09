'Thông chốt' không thành, dùng dao tấn công người làm nhiệm vụ

Tối 14/9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ đối tượng Trương Ngọc Long (tức Cu Đen, SN 1980, ĐKTT phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có hành vi dùng dao tấn công cán bộ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Đối tượng Long bị khống chế, bắt giữ.

Vào khoảng 18h30’ cùng ngày, Long điều khiển xe gắn máy từ trong Hẻm 72 (đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều) đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch ngay đầu hẻm. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không giải quyết cho Long qua, vì Long ra đường không đúng quy định về phòng, chống dịch.

Lúc này, Long chửi bới và móc dao trong người ra tấn công, đâm vào lưng anh Nguyễn Văn Thuận, bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Sau khi gây thương tích đối với anh Thuận, Long tiếp tục cầm dao đuổi theo tấn công một cán bộ khác, nhưng không trúng. Long bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó.

Theo cand.com.vn