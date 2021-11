Miền Trung đón đợt mưa cực đoan kéo dài, tiệm cận mức 'khủng khiếp' như năm 2020

Trong những ngày vừa qua, các tỉnh Trung Bộ đã có mưa to đến rất to tại nhiều khu vực, địa phương. Các chuyên gia khí tượng nhận định, tình hình này sẽ tiếp tục trong những ngày tới, nhiều địa phương sẽ chịu một đợt mưa rất lớn, có nơi lên tới trên 800mm, tiệm cận với đợt mưa khủng khiếp năm 2020.

Theo thống kê từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, 24 giờ qua, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Một số trạm có lượng mưa đặc biệt lớn như Thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 397mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 403mm; Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 372mm,... Đức Bình Đông (Phú Yên) 273.6mm, Khánh Trung (Khánh Hòa) 164.8mm,…

Miền Trung đang bước vào cao điểm mưa lũ năm nay.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 09/11 đến ngày 14/11, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía bắc Quảng Nam và Khánh Hòa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm, ở phía Nam Quảng Nam đến Phú Yên phổ biến 350-650mm, có nơi trên 800mm.

Từ ngày 15/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Lượng mưa lớn khiến mực nước một số sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã đạt mức báo động 1 (BĐ1) và đang tiếp tục lên. Riêng sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 3 (BĐ3) lúc 3h sáng, hiện đang xuống chậm.

Cảnh báo từ ngày 9 – 15/11, trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ tại khu vực Trung Trung Bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương rà soát lại các kịch bản ứng phó với mưa lũ để chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Yêu cầu các địa phương lên kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm, lương thực ở vùng chia cắt để đảm bảo đời sống cho người dân. Việc sơ tán dân phải đảm bảo an toàn cho phòng chống dịch COVID-19, bố trí bồn nước, khu vệ sinh tại nơi sơ tán. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá bởi một số địa phương đã để xảy ra chết người…

Theo Pháp luật và bạn đọc