Mất hàng trăm triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

Khi nhiều người mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lợi dụng để lôi kéo nhiều người dân “sập bẫy” bằng chiêu trò tuyển dụng cộng tác viên bán hàng online với tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cao.

Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến những người nhẹ dạ, cả tin, nhất là những phụ nữ ở nhà không có việc làm, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh, hay đang nuôi con nhỏ, cần một công việc để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an và báo chí, nhưng nhiều người do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin nên vẫn mắc lừa và bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Điển hình như trường hợp chị N.T.L một nạn nhân ở TP Tuyên Quang. Do mong muốn có thêm thu nhập, chị đã vào trang facebook "Tổng kho Lazada" để tuyển làm cộng tác viên. Sau đó, chị được một người tự xung là nhân viên sàn thương mại điện tử hướng dẫn điền các thông tin cá nhân, lấy mã cộng tác viên và thực hiện các nhiệm vụ mua sản phẩm, thanh toán đơn hàng để được hưởng chiết khấu % hoa hồng theo sản phẩm.

Những lần thực hiện nhiệm vụ ban đầu với số tiền ít, chị đều nhận được tiền hoa hồng vào tài khoản ngay sau khi xong nhiệm vụ. Nhưng sau đó đối tượng yêu cầu chị ứng tiền trước cho các đơn hàng tiếp theo với số tiền ngày càng lớn. Để nhận nhiệm vụ mới, chị L đã chuyển khoản nhiều lần theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền gần 700 triệu đồng và bị chiếm đoạt.

Còn một nạn nhân khác là chị V.T.H, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Sơn Dương (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Trong thời gian nghỉ sinh con ở nhà, chị H đã lên mạng để tìm kiếm việc làm. Chị đã vào App tuyển cộng viên bán hàng online theo hình thức giật đơn hàng, mỗi đơn hàng giật được sẽ được nhận 30% hoa hồng. Ban đầu chị cũng nhận được hoa hồng từ các đơn hàng giật được, sau đó các đơn hàng có giá trị tăng dần, các đối tượng yêu cầu chị phải nạp tiền trước cho App để giật đơn. Mặc dù chị H đã nạp gần 100 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được đơn trong khi các đối tượng vẫn liên tiếp gọi điện yêu cầu nạp thêm tiền. Biết mình bị lừa, chị H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Người dân cần cảnh giác, tránh bị sập bẫy bởi những lời quảng cáo tuyển cộng tác viên bán hàng lương cao trên mạng.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo dưới chiêu thức tuyển cộng tác viên bán hàng online trên mạng trong thời gian gần đây. Thực chất, các đối tượng đã mạo danh các công ty thương mại điện tử bán hàng online như Lazada; Shoppee, Sendo, Tiki… rồi đăng tin quảng cáo tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội, lôi kéo tham gia cộng tác viên bán hàng online với “hoa hồng” từ 10 - 20% hoặc thu nhập từ 200 - 700 nghìn đồng/ngày, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, làm việc tại nhà, chỉ cần sử dụng thẻ ATM, điện thoại, laptop... rồi yêu cầu nhấn vào đường link tham gia bằng cách để lại số điện thoại. Ngay lập tức, có người liên hệ lại và kết bạn qua Zalo để hướng dẫn cách thức thực hiện.

Đầu tiên, bị hại sẽ được hướng dẫn đặt đơn hàng có giá trị nhỏ bằng cách chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định và chụp hình chuyển tiền gửi lại cho đối tượng để xác thực. Trong một vài đơn hàng ban đầu, bị hại được thanh toán lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng cao như đã hứa để tạo lòng tin. Sau đó, bọn chúng yêu cầu nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn để nhận thêm nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao. Tuy nhiên, khi bị hại nộp số tiền lớn để đặt đơn hàng, lúc này các đối tượng sẽ không chi trả hoa hồng và tiền gốc của nạn nhân với nhiều lý do như: Mã lệnh sai, thao tác sai, chưa hoàn thành nhiệm vụ... thậm chí còn yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nếu muốn nhận lại số tiền đã chuyển trước đó. Nhiều nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu, nên cứ làm theo, tiếp tục nạp tiền, bị chiếm đoạt tiền nhiều lần và cuối cùng, bị các đối tượng chặn liên lạc, khóa tài khoản mạng xã hội. Điều này gây khó khăn cho nạn nhân trong việc đòi lại số tiền đã chuyển cũng như gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy tìm.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet tiếp tục diễn biến rất phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Từ tình hình trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi nhận được lời mời chào tham gia “việc làm online”; chủ động phòng, tránh thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi tham gia làm cộng tác viên bán hàng online cần tìm hiểu kỹ thông tin của doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hoá trực tuyến (địa chỉ, số điện thoại, website, lịch sử hoạt động, người đại diện theo pháp luật...); phải kiểm tra thông tin về hàng hoá, đơn vị cung cấp qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác; đồng thời nên yêu cầu doanh nghiệp tuyển dụng ký hợp đồng lao động (gửi chuyển phát nhanh) với các điều khoản rõ ràng về làm việc, chế độ, chính sách trả lương và các khoản hoa hồng, tiền thưởng; không nên đặt cọc tiền cho các đơn hàng mình vận chuyển vì hiện nay đều thực hiện theo hình thức giao hàng thanh toán.

