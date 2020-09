Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ 'nữ quái' tự xưng Đại tá Công an để lừa đảo

Gặp Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Đào Thanh Tâm vẫn “nổ” mình là Đại tá giữ chức vụ Cục trưởng tại Bộ Công an và bị vạch trần hành vi giả mạo ngay sau đó.

Bị cáo Tâm tại tòa.

Ngày 29/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Đào Thanh Tâm (44 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Tâm tình cờ gặp Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tại huyện Lắk. Thời điểm đó, Tâm tự giới thiệu mình là Đại tá Hà Phương Tường Vân, công tác tại Bộ Công an. Tuy nhiên, Đại tá Tuyến nghi ngờ đây là đối tượng giả danh cán bộ Công an nên âm thầm chỉ đạo các đơn vị xác minh.

Sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên mở rộng điều tra, xử lý.

Theo cáo trạng, những năm 2018-2019, Tâm cư trú tại TP Hồ Chí Minh và thường sử dụng tên giả là Hà Phương Tường Vân, giới thiệu mình là Đại tá công an, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, quyền Cục trưởng Cục Tình báo.

Tâm còn “nổ” bản thân quen biết với các lãnh đạo trong và ngoài ngành công an, có thể giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật và xin việc làm trong cơ quan nhà nước.

Cũng theo cáo trạng, Tâm đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 533 triệu đồng của 2 nạn nhân ở Đắk Lắk và Hà Nội. Ngoài ra, có 3 người khác tố cáo Tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Công an tỉnh Đắk Lắk không có căn cứ để xử lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, HĐXX cấp sơ thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ các thông tin về nhân thân của bị cáo và làm rõ việc bị cáo Tâm có chiếm đoạt tiền của 3 nạn nhân khác, có cấu thành tội phạm hay không.

Trần Nhân