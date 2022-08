Mang đường phèn ra sân bay, hành khách bị giữ lại vì nghi tàng trữ ma tuý

Lực lượng An ninh sân bay Cát Bi phát hiện trong túi quần của hành khách có gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy nên đã báo cho Công an Hải Phòng điều tra.

Tối 27/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, gói nilon chứa tinh thể màu trắng trong hành lý của hành khách N.T.A. (40 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được phát hiện khi qua cửa an ninh sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) là đường phèn, không phải ma túy.

Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/8, qua soi chiếu, lực lượng An ninh sân bay Cát Bi phát hiện trong túi quần của hành khách N.T.A. có gói tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Tổ an ninh đã báo cho Công an Hải Phòng vào cuộc xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP phối hợp với Tổ soi chiếu Đội An ninh sân bay Cát Bi để làm rõ sự việc.

Qua giám định, cơ quan công an xác định số tinh thể thu giữ của hành khách N.T.A là 29,42 gam đường phèn, không phải chất ma túy.

Tại thời điểm đó, trong cơ thể hành khách này cũng không phát hiện có chất ma túy.

