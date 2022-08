Mang 2 tiền án vẫn thủ “hàng nóng” đi bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Kha Văn Phong (SN 1969, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 2/8/2022, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phát hiện bắt quả tang Kha Văn Phong đang có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ từ đối tượng gồm 13 túi potylen màu xanh bên trong chứa 2.600 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 18 viên đạn.

Được biết số ma túy trên đối tượng mua với số tiền 2,5 triệu đồng/túi và đem về bán cho một người khách đặt từ trước. Khi đang trên đường đi giao hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Được biết, Kha Văn Phong đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm

