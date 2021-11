Ngựa quen đường cũ, ''đạo chích'' mới ra tù lại đột nhập công sở, trường học trộm tiền và tài sản quý

Đối tượng Lê Duy Thọ và tang vật. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, rạng sáng 31/10, Lê Duy Thọ (sinh năm 1987, thường trú Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình) đeo ba lô bên trong chứa tô-vít, khoan cầm tay và mũi khoan đột nhập vào một cơ quan ở phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Thọ dùng khoan phá ổ khóa các phòng làm việc lấy trộm 2 chỉ vàng, 1 bức tranh phù điêu mạ vàng cùng 11,2 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an nhanh chóng điều tra, truy tìm nghi phạm.

Ngày 6/11, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Duy Thọ.

Tại cơ quan công an, Thọ còn thừa nhận vào rạng sáng 27/10 đã đột nhập trường Đại học Kiến trúc trộm cắp 1 máy tính xách tay và 2 máy tính bảng tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Thọ từng 2 tiền án về tội ''Trộm cắp tài sản'' và ra tù tháng 2/2020.

Công an quận Hà Đông tạm giữ Lê Duy Thọ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

"Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào bị mất trộm với thủ đoạn như trên thì liên hệ Công an quận Hà Đông (Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 0919751099) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật", Công an TP Hà Nội thông báo.

Theo baophapluat.vn