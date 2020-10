Xuất hiện ma túy ‘nước xoài’ ở TP.HCM

Mới đây, Công an quận 5 (TP.HCM) phát đi thông tin cảnh báo loại ma túy mới, ngụy trang dưới dạng bột “nước xoài”, pha vào nước để uống rồi tạo ảo giác, mục đích nhắm vào giới trẻ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Tiến Đạt (sinh viên một trường đại học ở TP.HCM, quê An Giang) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ma túy đóng gói dạng bột để pha uống

Qua theo dõi, khuya 6/9, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 5 chặn bắt Đạt đang chạy xe máy trên đường Hùng Vương, đoạn qua địa bàn phường 9 (quận 5).

Qua kiểm tra, công an thu giữ trong túi áo khoác của Đạt một gói giấy ghi dòng chữ “Crispy Fruit Mango”, bên trong có một gói nylon ghi dòng chữ “Crispy Fruit Mango” chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy nên đưa về trụ sở Công an phường 9 (quận 5) để làm rõ.

Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, số chất bột màu vàng thu giữ được là ma túy ở thể rắn, thuộc loại bromazepam, có trọng lượng hơn 17,6 g.

Theo Nghị định 73/2018 của Chính phủ, bromazepam là ma túy thuộc danh mục III.

Đạt khai nhận, qua các mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, Đạt quen người tên Th. (chưa xác định được lai lịch). Ngày 5/9, Đạt sang huyện Nhà Bè gặp Th. và người này giao cho Đạt bốn gói “Crispy Fruit Mango”. Đây là loại ma túy có tên là “nước xoài”, được pha vào nước để uống, tạo ảo giác.

Sau khi nhận hàng, Đạt đi giao cho khách của Th. ba gói. Còn một gói Đạt mang về cất tại chỗ ở trên địa bàn phường 2 (quận 5).

Đến khoảng 22 giờ ngày 6/9, Th. gọi điện thoại cho Đạt kêu đi giao một gói “Crispy Fruit Mango” với giá 2 triệu đồng cho một khách nữ tại một khách sạn ở phường 9 (quận 5). Khi Đạt đang đi giao hàng thì bị công an kiểm tra, bắt quả tang.

Đạt khai nhận quen biết Th. từ tháng 4/2020. Trong thời gian này, Th. thường kêu Đạt đi giao bóng cười hoặc “nước xoài” và trả công 100.000-200.000 đồng.

Công an xác định Đạt thường gặp Th. tại khu vực huyện Nhà Bè và liên lạc với Th. qua điện thoại, ngoài ra không rõ lai lịch người này.

Công an hiện tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét vụ việc.

Công an cảnh báo phụ huynh về các loại ma túy dạng thức uống, mới được phát hiện trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh: NT)

Cảnh báo đến các phụ huynh

Theo một cán bộ điều tra, bromazepam là loại ma túy đã có trong danh mục nhưng được ngụy trang theo một cách hoàn toàn mới, chưa từng bị phát hiện trước đó ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Loại ma túy này được sử dụng để pha uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát, công an nghi ngờ, ngoài ma túy “nước xoài” này còn có thể có những loại bột ma túy mang tên những trái cây khác nhắm vào lớp trẻ.

Công an quận 5 đã ra văn bản thông báo đến các đơn vị để chủ động phát hiện nếu gặp loại ma túy này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, qua rà soát ở các quán bar, vũ trường cũng như các địa điểm nghi vấn, Công an quận 5 chưa phát hiện thêm loại ma túy này.

“Các bậc phụ huynh nếu thấy con em, người thân có sử dụng loại ma túy mới với bề ngoài tương tự thì hãy báo cho cơ quan công an để có hướng xử lý phù hợp”, vị cán bộ điều tra khuyến cáo.

Cũng theo vị này, Đạt là sinh viên, biết đây là loại ma túy, việc mua bán, vận chuyển là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện để kiếm tiền. “Người thân của Đạt khi biết chuyện đều rất buồn bã. Đây là lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ tuyệt đối không được tiếp xúc, sử dụng cũng như mua bán trái phép chất ma túy”, vị này chia sẻ.

Một số loại ma túy "đội lốt" vô hại rình rập ngoài cổng trường học

• Kẹo mút cần sa : Thành phần các loại bánh kẹo này có chứa tinh dầu cần sa, làm cho người dùng có cảm giác kích thích, mơ màng.

• Ma túy “trà sữa”: Tồn tại ở dạng bột, thường được đựng trong các túi nylon có bao bì bắt mắt, có mùi sữa, được pha cùng với các loại nước có ga tạo thành dung dịch có màu sắc và mùi vị giống như trà sữa thông thường.

• Ma túy “tem giấy”: Là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD (Lysergic Axit Diethylamide). Đây là chất gây ảo giác mạnh, được xem là chất ma túy nguy hiểm nhất.

Nhìn bên ngoài giống như miếng bìa chơi của trẻ con. Giá mỗi miếng tem này chỉ khoảng 20.000 đồng.

• Ma túy “nước vui”: Xuất xứ từ Trung Quốc, đựng trong các lọ nhỏ khoảng 10-15 ml, thường trộn lẫn với các loại nước có ga theo một tỉ lệ nhất định để uống. Loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài.

• Nấm thần: Hình dáng không khác những loại nấm thường dùng làm thực phẩm, mới du nhập vào Việt Nam. Loài nấm này biến đổi màu sắc kỳ ảo, gây ảo giác bay bổng, cười khóc vô cớ, người trầm cảm trở nên tươi vui lạ thường.

• Thực phẩm chức năng Kratom: Kratom, một loại lá cây nhiệt đới làm thực phẩm chức năng tạo hưng phấn, thoải mái. Dùng kratom lâu dài có thể bị chán ăn, sụt cân, mất ngủ, sạm da, táo bón. Một số người dùng kratom bị viêm gan độc chất, rối loạn tâm thần.

Theo plo.vn