'Nước dâu' giải khát: Loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tại Khánh Hòa

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Nha Trang vừa phát hiện bắt giữ hai vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Đáng chú ý qua hai vụ việc này cơ quan công an đã thu giữ hàng chục gói ma tuý được nguỵ trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha uống. Đây là những loại ma tuý lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Hình ảnh ma túy nước dâu.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quang Anh – Phó đội trưởng Đội Giám định, Phòng kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua công tác giám định, phòng KTHS xác định chất bột trong các gói, được đóng gói như thế này có chứa rất nhiều tạp chất khác nhau, vừa có cafein, vừa có chất ngủ, nhưng mà thành phần cao nhất trong chất bột này đó là thành phần của chất ma túy MDMA. MDMA đã được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương, gây nghiện, gây ảo giác và hoang tưởng, nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong khi đó, chưa đầy một tuần gần đây, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Nha Trang đã phát hiện bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý. Điểm đáng chú ý trong hai vụ việc này là ngoài phát hiện thu giữ những loại ma tuý truyền thống, cơ quan công an còn phát hiện thu giữ những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu, bên ngoài có ghi chữ Crispy Fruit.

Trên bao bì gói bột này có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây. Tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ thì những gói bột này là một dạng ma tuý được mua từ một địa phương phía Nam về để bán lại kiếm lời. Đây loại ma tuý lần đầu tiên bị Công an thành phố Nha Trang phát hiện thu giữ.

Theo Đại uý Nguyễn QuốcViệt – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Nha Trang, ma túy nước dâu là một loại ma túy mới, được biến tướng núp bóng dưới dạng gói bột pha thực phẩm. Đặc biệt loại ma túy này có thể hòa tan với nước để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước giải khát. Nhìn bề ngoài bao bì thì hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một loại gói nước uống giải khát chứ không phải là ma túy.

Đại úy Nguyễn Quốc Việt cho biết, đây là thủ đoạn rất mới, rất tinh vi của tội phạm. Những sản phẩm này giả sử được tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn.

"Đã là ma túy thì dù là loại nào cũng sẽ chứa chất độc. Loại ma túy càng mới thì độ độc hại và sự tàn phá cơ thể ngày càng cao hơn so với các loại trước đó. Việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, dễ nóng tính, phát sinh cảm xúc thù hận, dễ mất kiểm soát hành vi. Nếu sử dụng quá liều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng"-Đại úy Nguyễn Quốc Việt nói.

Theo cơ quan Công an, ngoài ma tuý được nguỵ trang dưới dang “nước dâu”, ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma tuý dưới dạng “nước xoài”. Những Loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được “ngụy trang” như một loại nước giải khát. Nhìn bề ngoài bao bì thì có lẽ hầu hết mọi người đều cho đây là gói nước uống giải khát, chứ không phải ma túy. Đây là hình thức, thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn.

Theo vov.vn