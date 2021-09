'Ma men' tông chốt kiểm soát dịch, đánh công an, lĩnh án 30 tháng tù

Tàn cuộc nhậu, trên đường chạy xe máy về nhà, Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, ở Đà Nẵng) tông vào chốt kiểm soát dịch và tấn công một chiến sĩ công an.

Ngày 27/9, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong) 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm.

Theo cáo buộc, trong thời điểm Đà Nẵng thực hiện quy định “ai ở đâu ở yên đó” để phòng chống dịch Covid-19, chiều 4/9, Tâm vẫn chạy xe máy đến nhà người bạn trong xã để nhậu.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày thì tàn cuộc, Tâm chạy xe máy về nhà ngang qua chốt kiểm soát dịch tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong.

Do đã say, không làm chủ tốc độ, Tâm tông thẳng vào rào chắn của chốt kiểm soát dịch. Khi Công an xã Hòa Phong đang làm nhiệm vụ tại chốt đến nhắc nhở, Tâm chửi bới, đe doạ và thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Không những thế, bị cáo còn dùng chân đạp, đánh một chiến sĩ công an tại chốt. Sau đó, Nguyễn Hoàng Tâm bị khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang xử lý.

Được biết, Tâm từng bị xử phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.

Hồ Ca