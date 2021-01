Lý do Công an Thái Bình bắt Bình “vổ” cùng 5 đàn em là gì?

Trưa 24/1, Công an Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đàn em của Bình 'vổ' về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, các đối tượng gồm: Đinh Bá Luyện (33 tuổi), Nguyễn Xuân Cường (45 tuổi), Phạm Thế Hùng (35 tuổi), Trần Đức Toàn (32 tuổi) và Trần Văn Duẩn (32 tuổi). Nhóm này tham dự buổi đấu giá đất tại trung tâm bồi dưỡng chính trị và hành hung một người trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình đã bị bắt.

Trước đó, vào tối 22/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an bắt Bình “vổ” để làm rõ vụ gây rối trật tự xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc này chưa được cơ quan điều tra công bố.

Được biết, Bình "vổ" là một đối tượng giang hồ có "số má" ở Thái Bình, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như cờ bạc, bảo kê…

Không chỉ có vậy, nhóm của Bình "vổ" còn quy tụ cả một số giang hồ đất Cảng (Hải Phòng) hoành hành ngang ngược, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Sông Yên