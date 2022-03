Nữ quái lừa đảo nhận tiền 'chạy án', chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

''Kẻ cắp lại gặp bà già'', chẳng những Nhung không cứu được con mà còn rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Vụ án một lần nữa là bài học cho không ít người nhẹ dạ cả tin.

Mong con được tại ngoại, Nguyễn Hồng Nhung (trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) đã dùng 2 tỷ đồng đưa cho một đối tượng tự nhận để chạy án… Vậy nhưng, kẻ cắp lại gặp bà già, chẳng những Nhung không cứu được con mà còn rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Vụ án một lần nữa là bài học cho không ít người nhẹ dạ cả tin.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Phùng Thị Ánh Tuyết (SN 1974, ở khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao), bắt giữ đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từng phạm sai lầm trong quá khứ với bản án chung thân về tội ma tuý, cuộc đời của Nhung những tưởng đã khép lại. Song nhờ chính sách khoan hồng của pháp luật mà người đàn bà đó thêm một lần được hồi sinh. Thế nhưng, người phụ nữ này cũng phải trả một cái giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra.

Đối tượng Phùng Thị Ánh Tuyết.

Thời điểm Nhung chấp hành án trong trại giam cũng là lúc hai đứa con trai của chị ta đang tuổi ăn, tuổi lớn. Do thiếu sự quan tâm, quản lý gia đình, hai cậu con trai của Nhung cũng trở nên ngỗ ngược, bất trị. Trong đó, cậu con trai thứ hai đua đòi chúng bạn, nghiện ma tuý rồi vướng vào lao lý. Còn cậu con trai lớn là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) còn có biệt danh là Tuấn "Tồ" cũng núp dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, vào năm 2019, Tuấn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, lấy tên là Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và đầu tư Hưng Vượng và cho vợ là Nguyễn Thơ Xuân làm Giám đốc. Ngành, nghề kinh doanh là cho thuê xe ô tô, xe máy, xe điện tự lái, mua bán xe gắn máy, xe điện cũ, xe ô tô cũ... Trong quá trình kinh doanh, Tuấn đã lợi dụng những thiếu sót, sơ hở trong các quy định của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, những người có nhu cầu thuê xe ô tô, xe mô tô tự lái sẽ ký kết hợp đồng qua công ty, cơ sở cho thuê xe của Xuân. Để được thuê xe, người thuê xe ngoài phải thanh toán tiền thuê xe còn phải đóng một khoản tiền đặt cọc theo giá trị xe, vi phạm hợp đồng sẽ mất số tiền này cho chủ xe. Sau khi thuê được xe, người thuê xe mang đi bán hoặc cầm cố, cá biệt có trường hợp còn làm giả giấy tờ như đăng ký xe, chứng minh nhân dân rồi bỏ trốn.

Quá thời hạn trong hợp đồng, chủ xe chủ động tự đi thu hồi xe rồi mới trình báo cơ quan điều tra nhưng không giao nộp xe để phục vụ công tác điều tra. Trường hợp không tự thu được xe thì các đối tượng trình báo và chỉ chỗ vị trí, cất giấu xe qua thiết bị định vị được lắp đặt trên xe để cơ quan điều tra thu, sau đó đề nghị trả lại tài sản.

Tuy nhiên, thực chất về bản chất bên trong đã có sự thông đồng của chủ cho thuê xe với đối tượng thuê xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Tuấn và đồng bọn đã hướng dẫn, bàn bạc với đối tượng thuê xe về phương thức, thủ đoạn như nêu trên để những đối tượng này thực hiện. Để an toàn và thu được tiền cọc cao, Tuấn còn mở rộng chân "rết" là những đối tượng đã thuê xe, sau đó đi cắm hoặc bán nhưng không có tiền chuộc xe để trả. Những đối tượng này bị chúng khống chế, hứa hẹn nếu tìm được người có nhu cầu thuê xe đi cầm cố hoặc bán chúng sẽ chi phần trăm cao, nếu không cộng tác sẽ tố cáo hành vi lừa đảo xe của Tuấn đến cơ quan Công an.

Với các thủ đoạn tinh vi, lách luật, chúng đã thực hiện thành công nhiều vụ việc, chiếm đoạt được nhiều tiền, gây mất trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng lợi dụng quy định về công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm để Công an đi thu giữ tài sản cho mình. Khi cơ quan Công an không đáp ứng các yêu cầu thì các đối tượng làm đơn tố cáo gửi đi nhiều nơi với mục đích gây sức ép phải thực hiện yêu cầu của chúng. Hành vi coi thường pháp luật đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an, mất nhiều công sức thời gian để giải quyết tố giác tội phạm. Đồng thời mất an ninh trật tự không những chỉ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mà trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của Tuấn, ngày 14/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Tuấn về tội: "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ngay sau khi Tuấn bị bắt, Nhung gặp và nói chuyện với Phùng Thị Ánh Tuyết.

Khi ấy, Tuyết giới thiệu có mối quan hệ có thể lo cho Tuấn, hứa hẹn với Nhung sẽ chạy cho Tuấn được tại ngoại và không xử lý hình sự, đồng thời yêu cầu chị Nhung chuẩn bị số tiền 2 tỷ đồng đưa cho Tuyết để chạy án. Do tin tưởng nên Nhung đã bàn bạc với gia đình chuẩn bị tiền đưa cho Tuyết. Lần thứ nhất, đưa 995 triệu đồng, lần 2 đưa 1 tỷ đồng.

Sau khi giao tiền, Nhung không thấy con trai được tại ngoại mà còn bị cơ quan điều tra khởi tố thêm về nhiều tội danh khác nên đã liên hệ đòi lại tiền từ Tuyết. Tuyết đưa ra các thông tin nói rằng đã chuyển tiền cho "người nhà các bác lãnh đạo trung ương", các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ và cho những người đang điều tra vụ án của Tuấn nên "chắc chắn sẽ chạy được, gia đình cứ yên tâm".

Tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy Tuấn được tại ngoại, bản thân Tuyết vẫn luôn hứa hẹn nhưng không thực hiện nên gia đình Nhung yêu cầu Tuyết phải trả lại tiền. Mặc dù gia đình đòi tiền nhiều lần nhưng Tuyết không trả lại tiền, đến khi gia đình dọa sẽ gửi đơn tố cáo đến Công an thì Tuyết mới trả lại 1,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại 495 triệu đồng, Tuyết không trả và nói đã chi hết để chạy cho Tuấn.

Cho rằng đã bị lừa đảo để chiếm đoạt tiền nên ngày 29/12/2021, Nhung đã làm đơn tố giác đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xử lý theo quy định pháp luật. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Tuyết về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cand.com.vn