Đắk Lắk: Lừa 200 triệu đồng “chạy việc”, một giáo viên bị bắt

Sau khi nhận 200 triệu đồng để “chạy việc”, Thành đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân hết. Khi đòi lại tiền không được, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an.

Ngày 5/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã tiến hành tạm giữ, xử lý một giáo viên để làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng được xác định là Đặng Xuân Thành (SN 1978, trú ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Trước khi bị bắt, ông Thành là giáo viên dạy môn Toán tại trường Trung học phổ thông Krông Ana, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana xác nhận, ông Thành là giáo viên dạy môn toán tại trường Trung học Phổ thông Krông Ana. Tuy nhiên, hiện đơn vị chưa nắm được thông tin về việc giáo viên này bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, do có quen biết từ trước, vào ngày 16/9/2017, Thành gặp ông Lương Văn C., trú ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk để trao đổi công việc. Trong quá trình trao đổi, Thành nói dối rằng mình có mối quan hệ quen biết và có người nhà làm tại một số cơ quan lớn ở tỉnh Đắk Lắk, có khả năng quyết định trong việc tuyển dụng giáo viên vào biên chế cho con ông C. đi dạy tại các trường trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Sau đó, Thành yêu cầu ông C. phải đưa cho Thành tổng số tiền là 200 triệu đồng để lo “quan hệ”. Khi nhận tiền, Thành viết giấy hẹn đến khoảng đầu năm 2018 sẽ có quyết định tuyển dụng để con ông C. đi làm.

Tuy nhiên, Thành không xin việc cho con ông C. mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, ông C. đã làm đơn tố cáo Thành lên cơ quan Công an. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hải Dương