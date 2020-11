Khởi tố 4 đối tượng lột đồ đánh ghen cô gái rồi quay clip tung lên mạng xã hội

Cơ quan Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ đánh ghen dã man xảy ra ở xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) vào ngày 16/11.

Hình ảnh cô gái bị nhóm thanh niên lột đồ đánh ghen. (Ảnh cắt từ Clip).

Ngày 20/11, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đã vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can liên quan với tội danh “Làm nhục người khác”.

Theo cơ quan công an, tối ngày 16/11, nhóm 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú TP Huế) và Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) cùng Lê Công (SN 1991), đều trú ở xã Hải Dương (thị xã Hương Trà), đi đến bờ kè biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) phát hiện một cô gái ở ngồi cùng với chồng của một người phụ nữ trong nhóm và cho rằng 2 người này có quan hệ bất chính nên đã khống chế lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục cô gái. Đồng thời, nhóm 4 người còn quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm người đánh ghen cô gái tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm nhục người khác” vào ngày 19/11.

Ngày 20/11, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thị Bé, Đặng Thị Thùy Trang và Lê Công cùng tội danh “Làm nhục người khác”.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hà Oai