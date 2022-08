Lời khai lạnh người của 2 sát thủ thiếu niên đoạt mạng người phụ nữ buôn phế liệu, cướp tiền và vàng đi mua iPhone

Thông tin về vụ án mạng khiến bà Phạm Thị Bốn tử vong tối 2/8, chiều nay (4/8), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng là Lê Hữu Hiệu và Vàng Văn Nghị về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo Công an, khoảng 20h ngày 2/8, tại cửa hàng thu mua phế liệu ở phường Tân Hồng (TP Từ Sơn) xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản với thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Nạn nhân là bà Phan Thị Bốn (SN 1957) tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp Công an TP Từ Sơn, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác với quyết tâm nhanh chóng làm rõ kẻ thủ ác.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tinh thần kiên quyết, mưu trí của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh, sau 10 giờ tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 2 kẻ thủ ác khi đang lẩn trốn tại phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

Hai đối tượng là Lê Hữu Hiệu (SN 2006, ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) và Vàng Văn Nghị (SN 2006, ở huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Ban đầu, Nghị khai với lực lượng chức năng tên là Hoàng Văn Thanh.

Đến khoảng 22h ngày 3/8, Hiệu và Nghị được di lý về Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng điềm thản khai nhận toàn bộ quá trình gây án một cách rợn người.

Theo lời khai của Vàng Văn Nghị, khoảng 19h - 19h30 ngày 2/8, cả 2 đi nhặt 1 bao tải vờ đến bán sắt cho bà Bốn. Khi bà Bốn mở cửa, cả 2 theo vào trong cửa hàng, đối tượng Hiệu siết cổ, còn Nghị thì dùng dao đâm 2-3 nhát vào người khiến nạn nhân ngã gục. Nghị tiếp tục siết cổ bà Bốn còn Hiệu tiếp tục cầm dao đâm. Thấy bà Bốn không thở nữa, Lê Hữu Hiệu kéo nạn nhân vào trong nhà. 2 đối tượng sau đó cướp ví trên giường, lấy túi tiền rồi chạy lên đường cao tốc vứt dao để phi tang.

Số tài sản cướp được, 2 đối tượng chi tiêu cá nhân và trốn đến tỉnh Lai Châu ngay trong đêm. Chúng bàn nhau tiếp tục đi các tỉnh phía Nam, nhưng đã bị Cảnh sát nhanh chóng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

