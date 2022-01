Nghi phạm cướp ngân hàng khai gì về hành trình gây án, mua xe phân khối lớn chạy trốn?

Nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng 3,5 tỉ đồng ở Hải Phòng đã bước đầu khai nhận quá trình gây án cũng như trốn chạy với chiếc xe môtô phân khối lớn mua sau vụ cướp giá 700 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết đến 17 giờ ngày 9-1, ngoài việc bắt giữ, di lý thành công nghi phạm gây ra vụ cướp 3,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (địa chỉ đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) từ tỉnh Thái Nguyên về Hải Phòng, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ số tiền 3,5 tỉ đồng (trong đó có xe môtô phân khối lớn Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 giá khoảng 700 triệu đồng mà nghi phạm cướp ngân hàng mua làm phương tiện bỏ trốn).

Nghi phạm cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam được di lý về Công an TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 15 giờ 8 phút ngày 7/1, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giày vải màu trắng xuống từ xe taxi hãng Mai Linh vào trong phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng thuộc tòa nhà Đình Vũ Plaza ngồi chờ.

Đến 15 giờ 26 phút, nam thanh niên này tới quầy giao dịch cầm một vật màu đen dạng súng ngắn từ trong người ra đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền khoảng 3,5 tỉ đồng (theo báo cáo của phòng Giao dịch Đình Vũ - Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Hải Phòng) cho vào balô màu đen.

Quá trình đe dọa nhân viên và nhận tiền, đối tượng gây ra 1 tiếng nổ để uy hiếp, hối thúc nhân viên đưa tiếp tiền.

Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh N.T.H. (trú tại 48 Tôn Đản, Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là chủ xe ôtô mang BKS 15A- 15x.xx yêu cầu chở đi nhưng anh H. từ chối. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa anh P.V.H. (ở xá An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là bảo vệ của ngân hàng, lấy chiếc xe máy Honda mang BKS Future 15D1- 22x.xx bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, huyện Cát Hải. Đến cầu vượt đường cao tốc, đoạn đang thi công thì đối tượng bỏ xe máy để lại trên cầu và tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ các lực lượng Công an TP Hải Phòng tập trung làm rõ và truy bắt đối tượng.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để rà soát đối tượng, truy vết hướng đến và rời khỏi hiện trường của đối tượng, các lực lượng đấu tranh đã xác định đối tượng nghi gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Lần theo dấu vết đối tượng, đến trưa ngày 9-1, các lực lượng tham gia đấu tranh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam tại nhà nghỉ Bắc Sơn thuộc tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bước đầu Nguyễn Văn Nam khai nhận làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vì không có việc làm, không có tiền tiêu xài, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.

Sáng 6/1, Nam nhờ bạn là Nguyễn M.H. (SN 1998, trú tại Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải), dùng xe ôtô chở đi Vĩnh Phúc. Sau khi thuê nhà trọ ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Nam để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ này rồi cùng H. quay trở về huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Đến khoảng 14 giờ ngày 7/1, Nam tiếp tục nhờ H. dùng xe ôtô trên chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng. Đi đến khu vực phía sau BigC Hải Phòng - đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Nam xuống xe đi bộ, đón xe taxi của hãng Mai Linh đang đỗ chờ khách gần khu vực BigC để đi tiếp và hẹn H. ra cầu vượt Tân Vũ thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An, chờ Nam tại đó.

Khoảng 15 giờ, Nam đến phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng đi vào phía trong ngồi chờ, quan sát. 20 phút sau, khi thấy lượng tiền đã nhiều và ít khách giao dịch, Nam liền ra tay hành sự.

Hình ảnh tên cướp ngân hàng rút súng đe dọa nhân viên. (Ảnh cắt từ clip)

Nơi xảy ra vụ cướp 3,5 tỉ đồng.

Sau khi cướp được tiền, Nam đi ra ngoài cửa ngân hàng, khống chế một lái xe ô tô nhưng không được, tiếp đó Nam dùng súng đe dọa lấy chìa khóa và xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng cầu vượt Tân Vũ, nơi Nam đã hẹn với H.. Khi gặp H., Nam để lại xe máy trên cầu vượt rồi lên xe của H. đi về nhà.

Nam vào nhà khoảng 5 phút rồi quay ra bảo H. chở đi Vĩnh Phúc. Nam ngủ tại nhà trọ đã thuê trước đó ở Vĩnh Phúc 1 đêm, đến sáng hôm sau, Nam đến Hà Nội mua chiếc xe môtô phân khối lớn hiệu Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 với giá 700 triệu đồng, rồi quay lại nhà trọ tại Vĩnh Phúc lấy đồ di chuyển đến Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nam mua xe phân khối lớn hiệu Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 với giá 700 triệu đồng. (Ảnh: Otofun)

Khám xét trên người và chỗ ở của Nguyễn Văn Nam sau khi bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ: 1 xe môtô phân khối lớn; 800 triệu đồng; 1 súng bắn đạn chì dạng rút; 1 khẩu súng dạng colt và nhiều viên đạn; 1 điện thoại iPhone 13.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Văn Nam tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, lực lượng chức năng thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà.

Công an TP Hải Phòng thông tin thêm trước khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, Nguyễn Văn Nam chưa 1 lần bước chân vào Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (địa chỉ đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An). Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an mới xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản một mình, chưa phát hiện đồng phạm.

Theo nld.com.vn